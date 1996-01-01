Чтобы жизнь во Владивостоке была удовольствием

Владивосток готовится отметить свою 147-ю годовщину и как каждый именинник ждет подарков и поздравлений. "Что бы вы пожелали городу в день рождения?" - с таким вопросом "ЗР"-Диалог" обратился к политикам, бизнесменам и общественным деятелям.

Алексей КОЛДИН, управляющий Приморским филиалом ОАО "Востоккредитбанк", первый читатель газеты "Золотой Рог":

- Хочу пожелать владивостокцам дожить до "светлого будущего" нашего города и увидеть своими глазами то, что пообещал нам президент России - комфортное окно из России в страны АТР. Властям желаю сделать в городе приличные дороги с развязками, тоннелями и мостами. Дороги от Эгершельда до Шкотово (вдоль побережья Уссурийского залива, где море, пляжи) и Хасана. И, главное, сохранить город для внуков и правнуков под юрисдикцией России.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог:

- Хотелось бы видеть город чистым, чтобы работали фонтаны, кроме торговых были еще и развлекательные центры, чтобы в городе были хорошие дороги и развязки, чтобы построили мосты, очистные сооружения, не отключали воду летом на месяцы, чтобы были пляжи, где можно купаться без опасения за здоровье, чтобы жить во Владивостоке было удовольствием. Как астролог могу сказать, что все это будет к 200-летию Владивостока.

Александр ЕРМОЛАЕВ, депутат ЗС ПК, культурный политик, меценат:

- В День города хочу пожелать всем владивостокцам искренне любить свой город и осознавать его историческую миссию. Владивосток - это европейский город в Азии, мы первыми принимаем гостей из стран АТР. Вместе с тем Владивосток является опорой для российской цивилизации в окружении таких могучих соседей, как Китай, Япония и Корея. Все мы знаем, что АТР - это регион XXI века и именно здесь будут происходить важнейшие события наступившего тысячелетия. Именно от нас зависит, сможет ли Россия стать полноправным участником процессов, происходящих в Восточной Азии. Поэтому новая миссия Владивостока заключается в том, чтобы стать основой российской тихоокеанской цивилизации, культурным и экономическим форпостом России на Тихом океане.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, генеральный директор биржевого центра "ММВБ - Дальний Восток":

- От всей души поздравляю всех жителей Владивостока с Днем города, желаю им счастья, добра и процветания. В последнее время наш город развивается стремительными темпами, с каждым годом он становится все краше и комфортнее для проживания. Владивосток славится своими людьми - активными и целеустремленными, привыкшими к напряженному темпу жизни, умеющими не только красиво отдыхать, но и работать с полной отдачей. Владивосток по праву можно назвать центром деловой активности Дальневосточного региона, недаром Региональный биржевой центр Дальневосточного федерального округа находится именно в нашем городе. Я верю в то, что совместными усилиями мы сможем сделать наш город еще богаче на фоне постоянного роста благосостояния населяющих его людей.

Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров:

- Наш подарок владивостоцам ко Дню города - первый на Дальнем Востоке Фестиваль авторской кухни, который проходил целый месяц в лучших ресторанах города. Поздравляю Владивосток и с открытием первого рыбного ресторана Palau Fish. Ни у кого уже нет сомнений, что Владивосток - это столица ресторанной жизни и культуры в Дальневосточном регионе. Я хочу пожелать Владивостоку стать городом гостеприимства, гастрономического туризма, городом аппетитных событий и вкусно накормленных жителей и гостей! Поздравляю всех жителей Владивостока с Днем рождения города.

Андрей ФИРСОВ, вице-президент банка "МЕРКУРИЙ":

- В первую очередь, хочу пожелать нашему городу реализации всех его уникальных возможностей. Надеюсь, что наш с вами город все-таки вырастет в планируемый Большой Владивосток, станет еще более привлекательным для инвестиций, иностранных партнеров и гостей. Желаю Владивостоку, чтоб он был любимым для своих жителей, а для других городов - авторитетом и хорошим примером. К тому же желаю Владивостоку стать таким же развитым мировым финансовым центром, как Гонгконг и Сингапур.

Лариса РАСПУТНАЯ, декан факультета журналистики Института массовых коммуникаций ДВГУ:

- Чтобы всем СМИ хватало места под солнцем и они находили новые способы существования в постоянно меняющемся мире. Тогда у жителей города будет больше возможности получать объективную информацию из первых рук.

ЧУН Дже Сон, директор владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи:

- Хотелось бы, чтобы у жителей Владивостока было больше интереса к культуре и традициям Кореи. Географически наши страны расположены совсем рядом, и, я надеюсь, в будущем все больше русских будут путешествовать в Южную Корею не только по делам бизнеса. Иногда просто приятно встретить знакомое русское лицо в Сеуле. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы возникший интерес к культуре и туристическим достопримечательностям не угас. У нас в планах проведение различных образовательных и туристических выставок. Желаю городу успешного проведения форума АТЭС. Тогда у корейцев также появится интерес к Владивостоку, и на улицах вашего города мне, в свою очередь, будет очень приятно встречать знакомые лица соотечественников.

Анатолий БЕЛЯЕВ, врач, депутат ЗС Приморского края:

- Желаю, чтобы в городе было больше здоровых людей. Если человек хорошо себя чувствует, у него хорошая энергетика, то он не только способен радоваться жизни, он может и хочет сделать что-то для того города, края, где он живет. Когда на проблему оздоровления нации обратило внимание государство, появился национальный проект "Здравоохранение", я порадовался. Было бы неплохо извлечь из предоставленной возможности все то, что поможет жителям Владивостока быть более счастливыми людьми.

Отец РОСТИСЛАВ, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери:

- Я бы пожелал людям понимания и терпения. Истинная радость не приходит через мирские блага, все должно быть наполнено духовным содержанием. У города только тогда есть будущее, когда духовно живы его люди.