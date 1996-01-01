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Кто платит за сигнализацию детсада?
- Водим ребенка в государственный детский сад. Имеет ли право руководство детского сада брать с нас плату за установку противопожарной сигнализации?
Согласно статье 41 Закона РФ "Об образовании", образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства, в том числе и за счет добровольных пожертвований и целевых взносов граждан. В соответствии с пунктом 4 статьи 18 названного закона отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон.
Таким образом, внесение родителями дополнительных финансовых средств на нужды детского сада на основании надлежащим образом оформленного договора не противоречит действующему законодательству. Обязательным условием взимания денежных средств является соблюдение принципа добровольности. В противном случае поборы незаконны.
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