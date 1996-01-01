В Арсеньеве неплательщикам прописывают по 15 суток

В Арсеньеве прошла акция "Неплательщик". Должники доставлялись сотрудниками милиции в зал заседаний мировых судей и сразу после рассмотрения дела отправлялись в г. Уссурийск отбывать наказание в виде ареста до 15 суток, в зависимости от суммы штрафа. Такие акции, по договоренности с ГОВД, будут проходить регулярно.

Как рассказала секретарь административной комиссии АГО А.СЕРЕБРЯКОВА, цель подобных мероприятий не столько заставить человека платить штраф, сколько дать ему понять, что правонарушение не останется безнаказанным и в следующий раз, когда кто-то попытается припарковаться на газоне или не будет восстанавливать элементы благоустройства после проведения земляных работ, задумается: а стоит ли это делать?