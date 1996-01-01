Куда нам столько пирамидона

Как сейчас вижу: выхожу из новехонькой квартиры (между прочим, предоставленной для моего уютного проживания в регионе государством), глядь - бумажка белеет в почтовом ящике. А налоговая подоходный налог вернула, опять идти на почту за переводом, когда же это лучше сделать?..

Тут мои размышления прерывает звонок на мобильный (и откуда узнали-то?): "Не хотите ли воспользоваться услугами нашей авиакомпании с целью реализации своего законного права на льготные полеты в любую точку страны?" Вот надоели-то. С тех пор как государство дотирует дальневосточникам авиапутешествия по стране, от авиакомпаний совсем житья не стало... "Да не хочу я никуда ехать, девушка! Теперь мне и здесь хорошо. На моем любимом Дальнем Востоке...".

Бред, скажете. Ну, это вы зря. Нет, журналист, конечно, может нести всякую чепуху, но, поверьте, мечты мои основываются на самых натуральных заявлениях очень высокопоставленных треп... э-э-э, политиков.

Вот, первый премьер-министр, он же один из ожидаемых преемников самого президента Сергей ИВАНОВ не далее как месяц назад призвал сделать перелеты с Дальнего Востока на запад страны доступными, а то, понимаешь, выросло у нас в регионе поколение, которое и не знает, в какой стране живет. Да и Европу дальневосточникам неплохо бы увидеть, а то все москвичи да питерцы по Турциям и Кипрам, Венециям и Парижам разъезжают, а магаданцы всякие сидят на своей Колыме, отрезанные запредельными авиатарифами. Ну, уважаемый преемник, ждем, где предпринятые меры? А то лето очередное уже к закату, а мы еще беляши на Монмартре так и не попробовали.

А последние две недели явно несло спикера верхней палаты нашего народного парламента Сергея МИРОНОВА. Так, на прошлой неделе он предложил полностью освободить от подоходного налога всех работающих на предприятиях ДФО.

Идея мне, как дальневосточнику, ой как нравится. Только, извините, есть несколько дурацких вопросов, способных испортить торжество момента. Например, таких. А забайкальцев тоже предполагается осчастливить возвратом НДФЛ, ведь они из другого округа, зато упоминаются в общей с нами правительственной программе? Хочу сразу заявить: я считаю, что наш с Сергеем Михайловичем налоговый ковчег не резиновый, а всяких потенциальных пристебаев надо багром, багром...

А что делать с местными муниципалитетами, для которых подоходный налог остался основным источником наполнения бюджетов? Дотации, говорите... Тогда в чем весь смысл административной реформы, которая обещала подстегнуть муниципалов зарабатывать деньги.

Есть еще страхи. Зная нашу сверхнеподкупную власть, боюсь, что при отмене НДФЛ на отдельной территории скоро все россияне станут дальневосточниками. "Мертвые души" читали. Вот и я про то же.

Еще уважаемый Сергей Михайлович решил и жилищную проблему вкупе с кадровой. Он предложил строить на бескрайних дальневосточно-забайкальских просторах социальное жилье. Отличная идея, для молодежи особенно: оканчиваешь вуз, работаешь, платишь только за коммуналку. Back in USSR, как поется в одной старинной песенке. Вот только зачем Миронова кто-то за язык тянул и дальше. "Хотелось бы, чтобы выпускники вузов Москвы и Петербурга могли поехать работать на Дальний Восток, сняв квартиру у государства на несколько лет, связать свою жизнь с этим краем навсегда", - сказал спикер, отчасти повторив идею, ранее сказанную на заседании правительства премьер-министром ФРАДКОВЫМ. Тот, правда, предложил посылать подальше на восток еще и чиновников, так сказать, для укрепления патриотических позывов в организме.

И тут есть парочка глупеньких вопросов. Не собирается ли наш словесный благодетель отдавать жилье только приезжим? А то у нас тут своя молодежь имеет наглость претендовать на соцжилье. Есть и еще проблема: а кто и с чего взял, что у нас в регионе жуткая нехватка молодых специалистов? 30-40-процентная (как минимум!) безработица среди выпускников большинства местных вузов и катастрофически же низкая занятость молодежи в целом явно контрастируют с вышестоящими установками.

Не стоит забывать, что уезжают люди отсюда не только из-за квартирных проблем, хотя это важная проблема, но и очень часто из-за отсутствия ДОСТОЙНОЙ и ПЕРСПЕКТИВНОЙ работы.

Спасибо, конечно, за ваши обещания, но все-таки "следите за базаром", господа радетели за наши судьбы. Как говорил один юморист, "куда мне столько пирамидону?!"