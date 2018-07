Биеннале под пиво

В день города особенно удалась погода. Яркое солнце после недельной промозглой сырости само по себе вызывало беспричинную радость и улыбки не по приказу. Обнажившиеся по такому случаю девушки в откровенных летних нарядах заполонили центральную площадь, Арбат и Набережную.

По-человечески порадовалась за американских матросиков, отпущенных в увольнительную с эсминца "Куртис Уилбур". Кому из барышень не понравятся статные юноши в белой отутюженной форме? Разговоры завязывались с легкостью, которой не мешало даже слабое знание первыми английского языка. Добродушный по случаю праздника ряженый генерал-губернатор Муравьев- Амурский даже позволял фотографироваться с супругой и на вопрос: "How are you?"- отвечал, как положено отвечать на карнавалах. Мол, его превосходительство и т. д.

Праздник в город пришел для молодежи, распивавшей пиво на арбатских скамейках. Кавалеры и барышни в нарядах XIX века создавали атмосферу вневременного театрального действия. Девушки время от времени добывали из ридикюлей сотовые телефоны и отправляли SMS, а их спутники, приподнимали шляпы, встречаясь со знакомыми парнями в драных джинсах и футболках. На Арбате шла бойкая торговля продуктами ремесленных промыслов - ложками - матрешками. В одной из подворотен жарили и угощали всех желающих темпура - представители Японского центра во Владивостоке рассказывали и показывали, как жили в городе нашенском японцы до того, как он был объявлен нашенским. А вечером в рамках V биеннале визуальных искусств Токийский новый репертуарный театр показывал пьесу драматурга XVIII века Тикамацу на площадке драматического театра молодежи.

На площади Борцов за власть Советов выступали местные рок-группы. То, что на горожанах решили сэкономить и не приглашать заезжих звезд, понять можно. Мэр в СИЗО, и личный рейтинг популярности проводить некому. Так что ни тебе Боярского, ни Билана. Но зачем вместо популярных в городе "Мексиканских пчелок-убийц" или "Эглайне" выпускать на сцену "Паутину" и "Порто-Франко"? Ответ, в общем-то, тоже понятен: они и дешевле, и сговорчивее, более "молодежные" по возрасту. Эх, вместо ожидания концертной кульминации на главной сцене стоило прогуляться по микрорайонам города и послушать частушки под баян или вообще съездить на о.Русский? Там, говорят, даже танцы были. День рождения вышел каким-то семейным, все тихо-мирно, народ с детьми, а дети с шарами. И бутылки о голову, по официальным милицейским сводкам, никто друг другу не бил...

В одиннадцать вечера праздничный фейерверк осветил город, заваленный пивными бутылками и окурками. Пьяные выкрики расползающейся по домам публики сопровождали каждый красочный залп, а настроение было как после нормального человеческого дня рождения. Гора немытой посуды на кухне, понедельник на горизонте, и в голове одна мысль: "Хорошо погуляли! На следующий год надо бы повторить".