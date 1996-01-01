Новый закон для льготников

Депутаты ЗС ПК выступили с законодательной инициативой "О внесении изменений в Федеральный Закон "О социальной защите инвалидов в РФ". Предлагается распространить право 50% льготы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на нетрудоспособных членов семьи, проживающих в квартире.

Поводом для законодательной инициативы стали участившиеся обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае. По словам Сергея ЖЕКОВА, в субъектах РФ Закон "О социальной защите инвалидов" регламентируются и трактуется по-разному, что ставит граждан в неравные условия: "По закону льготник, проживающий к квартире 100 кв.м, будет получать льготу на 50 кв. м, 50% жилплощади. А инвалид, проживающий с квартире 50 кв.м, при пяти прописанных членах семьи, имеет скидку только на 10 кв. м."

Комитет по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК предложил законодательно закрепить льготу по оплате жилого помещения вне зависимости от вида жилого фонда, муниципального или частного.