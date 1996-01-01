www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.77 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 74.79 р. 10 CNY: 94.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Ошиблись в подсчете малоимущих

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Контрольно-счетная палата ЗС ПК предоставила отчет о результатах проверки департамента социальной защиты населения администрации Приморского края. В 2006 г. на оказание социальной поддержки населению было запланировано 3 млрд 127 млн 676 тыс. руб. Финансирование не было освоено, 216 млн 103 тыс. руб. вернулись в краевой бюджет.

По мнению председателя контрольно-счетной палаты ЗС ПК Алексея СУХОВА, одна из основных причин неполучения льготными категориями граждан финансовой помощи - сложность прохождения бюрократических барьеров: "Недостаточная работа территориальных отделов социальной защиты населения по разъяснению законов о государственной помощи, а также по привлечению населения для оказания помощи привела к тому, что, например, в Михайловском районе из 3900 человек, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выплаты получили 3 семьи, в Яковлевском - 1500 нуждающихся и всего 4 выплаты. Список можно продолжить. При этом считается, что если семья не получила денег, то она не приложила всех возможных усилий для улучшения благосостояния".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru