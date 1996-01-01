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Ошиблись в подсчете малоимущих
Контрольно-счетная палата ЗС ПК предоставила отчет о результатах проверки департамента социальной защиты населения администрации Приморского края. В 2006 г. на оказание социальной поддержки населению было запланировано 3 млрд 127 млн 676 тыс. руб. Финансирование не было освоено, 216 млн 103 тыс. руб. вернулись в краевой бюджет.
По мнению председателя контрольно-счетной палаты ЗС ПК Алексея СУХОВА, одна из основных причин неполучения льготными категориями граждан финансовой помощи - сложность прохождения бюрократических барьеров: "Недостаточная работа территориальных отделов социальной защиты населения по разъяснению законов о государственной помощи, а также по привлечению населения для оказания помощи привела к тому, что, например, в Михайловском районе из 3900 человек, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выплаты получили 3 семьи, в Яковлевском - 1500 нуждающихся и всего 4 выплаты. Список можно продолжить. При этом считается, что если семья не получила денег, то она не приложила всех возможных усилий для улучшения благосостояния".
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