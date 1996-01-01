Энергетики грозят концом света

26 июня "Дальнегорская электросеть" отключила от энергоснабжения административные здания "Примтеплоэнерго" и "Горводоканала". В ближайшее время от холодного и горячего водоснабжения может быть отключен весь Дальнегорский городской округ.

Причина карательной акции со стороны энергетиков проста: местный филиал "Примтеплоэнерго" задолжал "Дальнегорской электросети" 1,7 млн руб., "Горводоканал" - 950 тыс. руб. А теплоэнергетикам и "Горводоканалу", в свою очередь, не платит население. Поэтому главный инженер филиала "Примтеплоэнерго" Александр УТЕНКО и директор МУП "Горводоканал" Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ подготовили обращение к дальнегорцам с просьбой оплатить имеющуюся задолженность. Долг населения перед теплоснабжающей организацией составляет 143 млн руб., перед "Горводоканалом" - 4 млн руб.

В городе состоялся круглый стол с участием представителей заинтересованных предприятий. По словам энергетиков, меры в отношении неплательщиков продиктованы тем, что сама "Дальнегорская электросеть" является лишь поставщиком электричества от "ДЭК". Сергей Зайцев заявил, что в городе может быть введен режим ЧС. В случае непогашения задолженности энергетики могут ввести ограничения в подаче энергоснабжения для всего города.

С 26 июня без электричества остались, кроме административных зданий "Примтеплоэнерго" и "Горводоканала", сельские котельные, где приостановлена подготовка к отопительному сезону. "Дальнегорская электросеть" предупредила неплательщиков, что в случае неуплаты задолженности за электроэнергию все объекты будут отключаться от электричества.