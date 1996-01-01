Дважды русские

Владивостоку 147 лет. Кто не знает остров Русский - отрезанную морем законную часть приморской столицы? Но это официально. Неофициально же островитяне себя с владивостокцами ассоциируют весьма слабо и начиная с постгрудничкового возраста каждую вылазку на "большую землю" озвучивают не иначе как "поездку в город".

Из неместных кто-то вспомнит Русский как жуткое место, в котором в беспредельные девяностые от голода умерло несколько моряков, кто-то запомнил это название, когда президент ткнул на карте в него пальцем и повелел именно здесь готовиться к проведению форума АТЭС.

А еще Русский - одна из основных головных болей, а в последнее время и надежд Владивостока. Мне же лично остров видится мини-копией России, все события и проблемы которой здесь можно смело (как минимум) возводить в квадрат. Эдакая дважды русская по своей сути земля. Остров и интересен возможностью посмотреть на этот концентрат и поразмыслить над нашей бренной российско-дальневосточной жизнью (см. также стр. 11).

Как и Россия (в смысле СССР) в свое время, Русский был закрытой территорией. Но не просто закрытой, а огороженной двумя заборами - второе кольцо охраны составляли военные, сурово охраняющие свои секреты. Милитаризация его была запредельной - остров был сугубо военной территорией, нафаршированной под завязку военными частями и объектами.

Когда я впервые познакомился с островитянами, они произвели на меня неизгладимое впечатление. И вот чем. Если нашу страну было принято считать самой читающей в мире, то жители Русского мне показались самыми читающими в стране. Вероятно, книги и чтение как таковое были основным развлечением островитян, отделенных от остального мира широкой полосой воды. И потом, кадровые военные, коих на острове было как муравьев в лесу, все-таки люди образованные. Следствием начитанности было повальное увлечение кроссвордами и всякими такими заумными штуками, которых здесь перерешали миллионы. Типичной была картина, когда на пароме, перевозящем жителей острова в/из "города", несколько десятков человек коротали время, уткнувшись в замысловатые сетки. "Ой, чего-то я подзабыл", - вдруг спросит кто-нибудь. - "41-й элемент в таблице Менделеева?". "Ниобий", - без раздумья отвечали сразу три-четыре голоса...

После падения местного железного занавеса и стремительного ухода армейцев и военморов на Русский хлынула долгожданная цивилизация, следы которой сегодня без труда можно встретить буквально под ногами - загаженность острова, и без того хорошо потрепанного военными, сделала его побережье похожим на филиал городской свалки. Причем каждый турист, коих здесь за лето на острове бывает десятки тысяч, на упреки местных жителей обязательно скажет, что он, дескать, "мусор после себя собирает и закапывает". Очевидно, что пустые бутылки, банки и прочую грязь на Русский сбрасывают с самолетов, причем исключительно по ночам.

Весть о предстоящем форуме АТЭС, как мне показалось, оставшиеся несколько тысяч жителей острова встретили без особого энтузиазма. В такую лафу (или лажу - кому как нравится) здесь мало кто верит. Жизнь уже давно приучила островитян рассчитывать только на себя. Поселки острова продолжают пустеть на глазах. Частыми гостями во дворах стали змеи, а в хозяйстве - лисы, хорьки и прочие осмелевшие исконные жители острова...

Тем не менее после обнародования путинских планов на Русском сильно подорожали земля и жилье, а по огородам жителей острова зашагали геодезисты, которые не таясь рассказывали о том, как в тиши московских кабинетов остров, в ожидании золотого дождя, уже "попилили" приближенные к верхам строительные фирмы.

Из всех высокопоставленных обещаний у простых островитян вызвали интерес, пожалуй, лишь планы строительства моста на Русский. Хронические срывы паромного сообщения, на которое уже давно не находится денег ни в городском, ни в краевом бюджетах, в связке с безработицей - одна из главных причин, которая заставляет людей буквально бежать с Русского. Впрочем, последующие за этим отсрочки начала строительства моста заставили плюнуть и на эту надежду. "Никакого моста не будет, - констатировал как-то в разговоре со мной один островитянин. - А если деньги и выделят, то их растащат еще до окончания строительства первой опоры. Вы же понимаете, где мы живем...".

Эх, понимаю...