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Бухта Золотой Рог при смерти

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Старожилы вспоминают: еще в 50-е бухта Золотой Рог кишела крабами. Гуляющие по берегу пинали их ногами: мол, надоели! Краб в ту пору считался пищей для бедных, портовые рабочие да рыбаки частенько готовили его на обед. Сегодня это звучит как легенда.

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ("Приморгидромет") ежегодно начиная с 1964 г. проводит мониторинг загрязнения морских вод акватории залива Петра Великого. Согласно последним исследованиям, проведенным в мае, бухта Золотой Рог перешла из 4-го в 5-й класс из шести по Российской системе индексации степени загрязненности морских вод. А Амурский и Уссурийский заливы - из 2-го в 3-й класс.

По словам начальника лаборатории мониторинга загрязнения морских вод "Приморгидромета" Валентины ПОДКОПАЕВОЙ, экологическое состояние этих акваторий - удручающее, и год от года ситуация ухудшается. Наиболее интенсивному влиянию городских и промышленных стоков подвергаются бухты Золотой Рог, Диомид, пролив Босфор Восточный.

Так, концентрация нефтепродуктов, а попросту говоря - мазута, в различных участках этих акваторий превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,2-10 раз. Водная поверхность сплошь покрыта нефтяной пленкой, которая аккумулирует пестициды и ионы тяжелых металлов. В итоге тормозятся процессы испарения, проникновения света, самоочищения водных масс, загрязняются толща вод и донные отложения.

Между тем эти акватории активно и сверх меры загрязняются еще и фенолами - высокотоксичными соединениями, которые попадают в морскую воду вместе со сточными водами - бытовыми, промышленными, сельскохозяйственного происхождения. Максимальные концентрации фенолов, в 2-2,5 раза превышающие ПДК, отмечены в районе впадения в море реки Объяснения, у причалов пассажирских перевозок, рыбного порта, бухт Улисса и Диомид. В Амурском и Уссурийском заливах концентрация фенолов близка к предельно допустимой.

Пока в этих заливах в пределах санитарной нормы содержание ртути. Чего нельзя сказать о бухтах Золотой Рог, Диомид и проливе Босфор Восточный. Здесь превышение ПДК в апреле-мае достигало от 1,5 до 4 раз. Для сведения, ртуть, накапливаясь в организме рыб, передается человеку через пищу.

По словам Валентины Подкопаевой, итоги мониторинга будут представлены экологической общественности и краевым властям. От последних во многом будет зависеть, станет ли Золотой Рог на путь экологического очищения или благополучно докатится до самого последнего класса в системе индексации уровня загрязнения морских вод - необратимого.

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