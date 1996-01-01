Фрахт для острова Попова

Живописный остров Попова вблизи Владивостока в последние годы стал едва ли не самым предпочитаемым местом летнего отдыха среди жителей и гостей города. Чтобы попасть сюда, сезонные туристы занимают очередь за билетами на катер или паром в 5.00 утра. На обратном пути - похожая ситуация.

Для решения проблемы внутреннего туризма на остров Попова в июле и августе были пущены дополнительные коммерческие рейсы - по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Коммерческие рейсы - за счет арендаторов

"Эти рейсы совершаются на наших судах, с нашими экипажами, но не нашей компанией, - сообщил ДДГ "ЗР" генеральный директор ООО "Мортранс" Вадим ВИКУЛОВ. - Мы просто сдаем наши суда в почасовую аренду (фрахт) частным фирмам, которые имеют свои турбазы на острове. В зависимости от типа судна, его пассажировместимости аренда стоит от 8 до 15 тыс. руб. в час". Цена билета на дополнительный коммерческий рейс - 110 руб.".

По словам В.Викулова, "Мортрансу" выгоднее сдавать свои суда в аренду, чем самим организовывать коммерческие рейсы, так как компания по договору с администрацией Владивостока по обеспечению муниципальных прибрежных морских перевозок получает дотации из городского бюджета в размере 100 млн руб. в год. По условиям договора, в случае расширения коммерческой деятельности компании за счет собственных коммерческих рейсов размер дотаций может снизиться.

Кто скупает билеты?

Руководитель "Мортранса" подчеркнул, что учет пассажиров как на коммерческих, так и на штатных рейсах практически делает невозможными махинации с продажей билетов и перевозом пассажиров. Количество проданных билетов и чеков на каждый рейс - и туда, и обратно - сверяется с записью в вахтенном журнале, сделанной капитаном. Он обязан отразить точное число пассажиров, чтобы знать, сколько спасательных средств понадобится в случае аварийной ситуации. Для этого члены экипажа судна уже в процессе рейса подсчитывают количество пассажиров, находящихся на борту. Само собой, оно не должно превышать пассажировместимость судна, определенную его параметрами и требованиями техники безопасности.

"За все время, что пущены дополнительные рейсы, я ни разу не наблюдал, чтобы штатный рейс с острова Попова приходил бы незаполненным, а коммерческий - переполненным", - говорит В.Викулов.

Чем же объяснить такую скорость исчезновения билетов по цене 35 руб. из кассы на о. Попова в выходные дни? Рискну предположить, что билеты на штатный рейс с острова раскупают для своих туристов те самые фирмы, турбазы которых расположены на острове и которые арендуют суда у "Мортранса" для коммерческих рейсов. Таким образом, для туристов-дикарей или случайных заезжих реальнее всего приобрести билет за 110 руб. Впрочем это не так уж и накладно, учитывая, что себестоимость одного рейса на о. Попова - 380 руб., а нанять частный катер самому туда и обратно обойдется в 8-8,5 тыс. руб.

Досье ООО "Мортранс" - предприятие, действующее на рынке прибрежных морских перевозок во Владивостоке с 2006 г. По сути, монополист. С прошлого года между ООО "Мортранс" и мэрией Владивостока заключен договор на транспортное обслуживание населения. В настоящий момент в парке "Мортранса" 8 судов: большой паром ледокольного класса вместимостью до 300 пассажиров, 2 малых парома - каждый вместимостью до 250 пассажиров, 3 теплохода на 180 мест каждый и 2 прогулочных катера на 120 мест каждый. Более половины этих судов подлежат ремонту в текущем году.

По словам В.Викулова, рентабельность его бизнеса с учетом дотаций из городского бюджета не превышает 7% в год.