Теперь дозвольте пару слов без протокола

Собственно, кто сказал, что форуму АТЭС во Владивостоке быть? Пока что все структуры от правительственных до мелкого бизнеса выдают желаемое за действительное. Ах, дескать, может быть, и рассмотрят нашу заявку и тогда? Или... ну, даже если и не рассмотрят - все равно здесь будет город-сад.

Прошедший во Владивостоке первый Тихоокеанский экономический конгресс показал главное достоинство русского человека: ни при каких условиях мы не теряем чувства исторического оптимизма. Отрадно, к примеру, было слышать экзальтированные речи бывшей приморской комсомольской богини, а ныне - вице-спикера Совета Федерации ОРЛОВОЙ Светланы Юрьевны. А не замахнуться ли нам на Вильяма ШЕКСПИРА! Вперед! Даешь АТЭС! Олимпиаду! КУДРИН - лучший министр! Фемида довольна! И проч. Так и хотелось прошептать, вспомнив совместную с С.Орловой комсомольскую юность: Света, очнись!

Осенью исполняется 16 лет открытому Владивостоку. Ах, как тогда мы - многие - были счастливы. Улицы Владивостока заполонили китайцы, корейцы, японцы. Открывались иностранные консульства. Пассажирские суда под чужестранными флагами толпились во Владивостокском морском торговом порту. Тихоокеанские соседи многолюдными делегациями двинулись на наш город с протоколами о намерениях, с предложениями о сотрудничестве. Свобода! Равенство! Братство! Перестройка, гласность, открытость! Конверсия! Порто-Франко! Банзай! Камбэй!

Нынешним летом окончили школу те наши земляки, кому посчастливилось родиться в свободном, открытом Владивостоке. За это время рухнул проект всероссийского масштаба - совместное предприятие "Светлая". А южнокорейские бизнесмены тогда, к слову, стали пионерами иностранного капитала в Приморье. За отчетный период так и не сформировалась свободная экономическая зона в Находке, так и не был возведен там же технопарк. За это время так и не был реализован проект "Большой Владивосток", так и не получили развития приграничные зоны Приморья. Суйфэньхэ - тот из задрипанной деревушки превратился-таки в город-миллионник. А наша станция Гродеково как была колхозом с двумя сортирами, так им и осталась. Некролог, посвященный нашим иллюзиям и амбициям, можно продолжать до бесконечности. И, думается, наиболее удавшимся проектом страны в нашем регионе был ДАЛЬЛАГ. Построен быстро, работал, как часы, с кадрами проблем не было, специалисты - на выбор. И если бы культ личности не закончился, глядишь, и БАМ бы достроили. (Прости, Господи.)

Заявления министра КУДРИНА о том, что он приехал во Владивосток с деньгами, не столько радуют, сколько пугают. Прошли те благословенные времена, когда крупнейшего чиновника России звали Миша-два-процента. Ставки по процентам ныне возросли в разы, и номенклатура готова освоить любые деньги. Это-то и настораживает.

Масштабы строительства "под АТЭС" заставляют зажмуриться. За пять каких-то лет построить мосты, аэропорты, дороги, отели на нашем краю земли не-воз-мож-но. Все это добро физически некому сооружать.

Когда я училась в четвертом классе, нас повела учительница в день рождения пионерской организации на место будущего Дворца пионеров на Океанском проспекте во Владивостоке. Она рассказала, какие кружки мы будем здесь посещать, и в каком бассейне плескаться. Дворец пионеров вступил в строй, когда мой сын осваивал букварь. Общими усилиями мы можем вспомнить, сколько десятилетий возводились цирк, театр имени Горького, тысячекоечная больница. А это были народные стройки, как их тогда называли, и времена были строже - ЦК, Совмин, крайком партии, "партбилет - на стол".

Премьер-министр ФРАДКОВ тут выступил с новой инициативой: отправлять московских чиновников "рулить" регионами. Он что-то не поделился опытом собственного сына на примере управления Дальневосточным морским пароходством: действительно хлебное место или так, пустяки?

Недавно я встретилась со Станиславом Григорьевичем ПОВЕЩЕНКО - в прошлом руководителем "Приморгражданпроекта". Поинтересовалась насчет реальности мостов, дворцов и небоскребов. Заслуженный строитель РФ с горечью назвал всю эту музыку авантюрой...