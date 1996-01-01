Игры ДВ-патриотов

Если 15 лет назад атрибутом, обязательным для настоящих мужчин, можно было считать кимоно, то сегодня эти самые мужчины уже не испытывают потребности выходить на татами. Интересы людей претерпели значительные изменения. Образовались даже своеобразные тусовки. Причем этот "тусич" по интересам доступен не каждому, а только тем, кто готов тратить на него большое количество денег и времени.

Таежный гольф

Самой необычной тусовкой, возникшей в Приморском крае, по праву считается объединение гольфистов. Хозяин гольф-клуба - генеральный директор ОАО "Тернейлес" Владимир ЩЕРБАКОВ. История его увлечения гольфом перекликается с его бизнесом. Рассказывают, что как-то на деловых переговорах, проходящих на одном из гольф-полей за рубежом, Владимир Федорович не смог послать маленький шарик точно в лунку. А поскольку его японские партнеры по бизнесу очень уважают этот вид развлечения, то лесному "королю" Приморья захотелось показать, что заморская причуда подвластна и ему.

Единомышленником Щербакова по развитию гольфа в Приморье стал никому неизвестный на тот момент предприниматель Василий УСОЛЬЦЕВ. Годы ушли на то, чтобы построить поля в соответствии с мировыми стандартами. Зато сегодня слава о гольф-полях Щербакова перешагнула границы России. Удовольствие играть в гольф довольно дорогое. Ценник на него может доходить до $1000. Но это если вы решите посетить гольф-поля в столице или за рубежом. В Приморье все по-другому. Владимир Щербаков, понимая, что его любимое детище далеко от цивилизации, не берет деньги с тех, кто решил приехать поиграть на его поля. "Если вы до нас добрались, то играйте бесплатно" - вот его девиз. Единственный недостаток полей Щербакова в том, что они находятся на севере Приморья, возле поселка Пластун. А это, извините за выражение, "попа" географии. Поэтому играют здесь в гольф исключительно богатые люди, для которых расстояние в 600 км от Владивостока до Пластуна - и не расстояние вовсе. Как правило, желающие поиграть в гольф добираются сюда по воздуху. Частные самолеты и вертолеты здесь частые гости. Однако, согласитесь, не каждый богатый человек имеет в своем распоряжении летное транспортное средство. А уж о простых смертных и вовсе говорить не приходится.

Шар в лузу

Клубы сигаретного дыма, яркий свет над зеленым сукном и сосредоточенные мужчины вокруг стола - все это атрибуты настоящего мужского отдыха под названием "бильярд". Бильярдный бум начался во Владивостоке около семи лет назад. Однако оказалось, что играть, по большому счету, негде: бильярдных клубов явно не хватало. Бизнес весьма оперативно отреагировал на новую тенденцию. Буквально за несколько лет в приморской столице открылось более 20 бильярдных клубов. Самые увлеченные игроки создали закрытую бильярдную тусовку. Закрытая она, конечно, условно, т.к. войти в нее теоретически может любой желающий. Правда, для этого необходимо проводить за игрой довольно много времени, что наносит ощутимый удар по кошельку. Самый дорогой бильярдный клуб "Абриколь" - лидер по количеству столов - располагается в спорткомплексе "Олимпиец". Его завсегдатаи играют, как правило, на деньги. Тусуются здесь люди богатые, способные отдать за вечер игры от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов. Другое известное бильярдное объединение собирается в клубе "Бункер". Играют также на деньги, хотя ставки не такие большие.

У любой тусовки свои правила. В бильярдной не очень любят женский пол. Ведь кроме собственно игры на бильярде игроки обсуждают сугубо мужские проблемы: бизнес, женщин, рыбалку, автомобили. Словом, это своеобразный мужской клуб. Что касается материальной стороны бильярдного удовольствия, то оно относительно недорогое. Час игры в русский бильярд стоит около 300 руб. Каждый игрок имеет свой личный кий. Большинство профессионалов отдают предпочтение киям-"казанкам". Во Владивостоке их и сопутствующие аксессуары - перчатки, мелки и специальную литературу - можно как купить в магазинах спорттоваров (от 15 до 40 тысяч рублей), так и заказать у местных мастеров (от $500).

Кегли - в массы

Владивосток - один из первых городов России, где образовалась своя боулинговая тусовка. Первый на Дальнем Востоке боулинг-центр "Энкай" открылся здесь 15 января 1998 года. Учредителями китайского-российского СП Enkai Brothers Bowling выступили гонконгская фирма Oriental Rich Indastriel и приморская туристическая фирма "Энкай Ко, Лтд". Причем китайская сторона внесла в качестве вступительного взноса оборудование южнокорейской фирмы Dacos, а российская взяла на себя расходы по аренде и реконструкции зала и его функционированию. Вскоре примеру Владивостока последовали Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск.

Главным идеологом тусовки стал владелец боулинг-центра "Энкай" - президент Приморской федерации спортивного боулинга Сергей КУРАШКИН. Первое время боулинг считался чем-то недосягаемым, развлечением для VIP-персон, ведь покупка оборудования для игры в боулинг - одна из главных статей расходов при создании клуба. Час игры в боулинг в самом начале стоил около 600 рублей.

Играть в боулинг только на первый взгляд просто. Фанаты этой игры знают, что для поддержания формы нужно проводить на дорожках очень много времени. Плюс траты на оборудование. Казалось бы, о каком оборудовании идет речь? Пришел да кидай шарик. Но это взгляд дилетанта. Боулеры, как и гольфисты и бильярдисты, имеют индивидуальный инвентарь, в качестве которого выступают шары и обувь. Для примера: самый простой фирменный шар в специализированных магазинах стоит $50-70, а многослойный с сердцевиной сложной конструкции - от $100 до $200. Пара специальной обуви американской фирмы Dexter обойдется в $100-180.

Простота правил игры в боулинг также может ввести в заблуждение. Новичкам кажется, что им вполне по силам самостоятельно овладеть базовым броском. Да, наверное, обложившись специальной литературой (которой, кстати, на русском языке практически нет) и обучающими кассетами, при определенном упорстве можно в течение года-двух добиться среднего результата за игру - на уровне 160-170 очков. Однако с тренером этого же уровня можно достичь в считанные месяцы. Беда только в том, что на Дальнем Востоке таковых нет. Но, если позволяют финансы, можно выбраться в близлежащие Китай или Малайзию.

Закрытый корт

У всех подобных тусовок просматривается общая тенденция. Все они возникли на базе увлечений, связанных со спортом. Конечно, с этим можно поспорить, т.к. многие все же не склонны рассматривать гольф, бильярд и боулинг, как вид спорта. Чего не скажешь о большом теннисе. Уж его-то точно можно отнести к этой категории. Во Владивостоке наряду с несколькими теннисными школами существует еще и некий закрытый клуб, в который входят в основном предприниматели и чиновники. Базируется он на территории завода по производству минеральной воды "Славда". Основатель клуба - известный в Приморье бизнесмен Юрий СЕРЕБРЯКОВ. Именно он построил на территории своего завода корты, на которых играют участники теннисного пула. Попасть в него можно только по рекомендации или по приглашению.

Экстремалы-"шатунисты"

Отдельно нужно сказать о владивостокском off-road club Shatoon, созданном в 1999 г. группой любителей путешествий и приключений. Это объединение людей, неравнодушных к внедорожным приключениям и организующих совместные джиперские мероприятия - от "покатушек" выходного дня до соревнований и крупномасштабных экспедиций. Назвать клуб закрытой тусовкой нельзя, так как он готов принять любого. Правда, этим любым может стать не каждый. Экстремальные условия, в которых проходят экспедиции, отпугивают многих и оставляют исключительно мужественных людей. Не стоит сбрасывать со счетов и материальные затраты. Приобретение и подготовка машины к намеченной экспедиции выливается в десятки тысяч долларов, хотя стоит заметить, что клуб с самого начала был частично ориентирован на деньги спонсоров.

Клубный интерес

Примечательно, что все эти закрытые тусовки в определенный момент начали акции по популяризации своего увлечения. Так, чтобы как-то популяризировать гольф-движение, в Пластуне стали проводить ежегодный турнир GREEN CLUB. Его участники - некий круг избранных, состоящий из бизнесменов, чиновников, депутатов и редакторов СМИ. Обычно он проходит в начале сентября и, как говорят его организаторы, носит не спортивный характер. Скорее, это собрание некоего пула людей, которые могут пообщаться между собой в неформальной и доверительной обстановке. Вот такая закрытая тусовка на гольф-поле среди таежных просторов. Кстати, Владимир Щербаков пытался привить увлечение гольфом и сотрудникам, которые работают у него на предприятии, но, к его сожалению, инициатива потерпела полное фиаско. Рабочие деревоперерабатывающего комбината страстью к аристократической игре так и не воспылали.

Бильярдные клубы свои турниры широко не афишируют, хотя принять в них участие может любой желающий как из Приморья, так и из другого региона ДВФО. Турниры коммерческие и основываются на взносах участников. Победитель забирает себе призовой фонд, который может доходить да нескольких тысяч долларов. Боулинг-центры также не чураются проводить коммерческие и профессиональные турниры. На Дальнем Востоке спортивный боулинг начал развиваться благодаря все тому же "Энкаю", представители которого в свое время собрали настоящую медальную коллекцию. Сегодня в копилке первого дальневосточного боулинг-клуба три серебряные медали командного чемпионата России и золото Жанны КУЗЬМИНОЙ на чемпионатеРоссии среди женщин в 2001 году (по итогам этого турнира боулерша из Владивостока представляла Россию на Кубке Европы-2001).

Поначалу, когда боулинг в Приморье только зарождался, игроки, прошедшие обучение у китайского тренера, были конкурентоспособны. Позже, когда боулинг в центральной части стал развиваться семимильными шагами, местные боулеры сильно "просели": сказалось отсутствие на турнирах сильных игроков, которые отказываются летать на Дальний Восток.

А вот у теннисного клуба все в порядке. Юрий Серебряков основал турнир, который ежегодно проводится в начале лета в поселке Горные Ключи (Кировский район Приморья). На него приезжают не только теннисисты Владивостока, но и их хабаровские друзья. "Основная задача мероприятия - заставить население играть в теннис, - утверждает Юрий Серебряков. - Причем мы хотим доказать, что теннис может быть доступен всем слоям населения".

Культуру в массы несут и "шатунисты". Их поход к мысу Золотому освещали почти все региональные СМИ. Новый поход на Шантраские острова обещает быть не менее захватывающим. Так что, если есть свободное время, выбрать развлечение по душе можно. Нужно только немного азарта и определенное количество денежных средств.