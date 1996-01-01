Хотите классную походку?

Многие задаются вопросом: в чем же секрет красивой походки? Например, манекенщиц во время обучения "мучают" тем, что слегка связывают в 15 см ниже коленей. Это заставляет девушку идти мелкими шажками и наклонять свой корпус немного назад ради сохранения равновесия. Цель такой экзекуции - научиться держать осанку. Ведь при таком положении тела точно не ссутулишься.

Еще одно упражнение: нужно протянуть ленту по полу, в конце ее поставить зеркало. Встать так, чтобы голова, плечи и пятки касались стены. Пройти вдоль линии 2-3 раза, наблюдая за своим отражением в зеркале. Следите за тем, чтобы не было резких покачиваний бедрами или плечами, покачивания головой. Живот нужно втянуть. Сначала потренируйтесь босиком, потом в туфлях на высоком каблуке.