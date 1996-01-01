Алкоголь и потенция

Заблуждаются те, кто думает, что алкоголь повышает потенцию. Это может происходить лишь в начальный период потребления алкоголя. Но, во-первых, признаки увеличения потенции кратковременны, а во-вторых, в дальнейшем они неизбежно сменяются снижением сексуального влечения, ослаблением эрекции и серьезными сексуальными расстройствами.

Мнение о том, что алкоголь способствует увеличению сексуальных сил, не совсем верно. Все дело в количестве употребляемых спиртных напитков и в их качестве. Например, небольшие порции выдержанного красного вина действительно могут быть полезными для мужчин. С другой стороны, частое и в больших количествах употребление спиртных напитков, даже самых качественных, отрицательно сказывается на потенции, особенно мужчин в возрасте после 30 лет.