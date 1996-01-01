Замуж за доктора

Знаете, о каком женихе для дочек мечтают американские маменьки? Правильно, о враче-нейрохирурге. На худой конец, о пластическом хирурге. Вообще любой "штатский" врач - это престижный жених (или невеста, без разницы). И дело не только в деньгах - имеет значение высокий социальный статус.

Если со статусом у нас еще худо-бедно, то с финансовым благополучием врачей полная неразбериха - часто наличие коммерческой жилки и хитрость влияют на материальный успех человека больше, чем высокая квалификация и хорошее отношение к пациентам. Впрочем, это касается всех сфер деятельности, не только медицины...

Супруги в "белых халатах"

Большинство российских медиков женятся "на своих" и заводят детей еще во время учебы в институте и ординатуре (специализации после института). Среди учащихся и коллег много активных девушек с практичным земным представлением о жизни, некогда искать на стороне - да и зачем, когда своих хватает?

Распространенные негативные стереотипы, которые сложились о медиках: 1 - они циничны; 2 - они склонны к "походам налево".

Теперь их опровержение.

Циников среди врачей ничуть не больше, чем среди представителей других специальностей. Все дело в том, что для хорошего врача характерно безоценочное внимание - многолетняя привычка в сложных условиях выслушивать и принимать любую, подчас шокирующую по обывательским меркам, информацию и необходимость действовать делают человека философом. Многие, к сожалению, принимают это за цинизм.

Насчет вольности отношений... Тут все индивидуально, но в целом количество служебных романов у медиков абсолютно такое же, как и у немедиков. Просто круглосуточная работа в сложных условиях выводит общение на другой уровень - все знают, кто есть кто, секретов не остается, наврать про себя и "создать представление" уже невозможно.

Так что, если вы не врач, но вас все-таки угораздило завести роман с доктором, придется понять и принять эти особенности "медицинского" мировоззрения.

Кстати, врачи различных специальностей отличаются друг от друга.

Врачебные тайны

Мужчина-терапевт - редкая птица. Обычно он избалован работой в женском коллективе и утомлен постоянными жалобами престарелых пациенток. Хороший терапевт - человек большой эрудиции (которую он обычно не выставляет напоказ), обладает обостренной интуицией, необходимой для таинства диагностики. В личном общении им сложно манипулировать (только если он вам это сознательно позволит), но и он сам редко манипулирует людьми. Впрочем, иногда притворяется мягким и покладистым, но таким не является - покладистый терапевт долго на работе не протянет.

Мужчина-педиатр и мужчина-гинеколог - от врачей других специальностей их сразу можно отличить по вкрадчивым интонациям в голосе и мягкой манере общения. Это мужчины, умеющие налаживать конструктивный диалог с детьми, женщинами-пациентками и их экзальтированными матушками, без разницы... Вряд ли вам попадется холостой педиатр или гинеколог - их всех расхватывают еще во время учебы на девическом педиатрическом факультете и в гинекологической ординатуре. А если вы все-таки встретите свое счастье - относитесь спокойно к повышенному женскому вниманию к его персоне. Ничего личного, это всего лишь часть работы.

Хирургия - слишком обширная область медицины, поэтому выделить общие черты мужчин этой специальности непросто. Пожалуй, стоит отметить их немногословность, гибкость мышления в сочетании с умением быстро принимать решения в противоречивых ситуациях. С эрудицией и темпераментом дело обстоит по-разному: в работе хирурга широкая эрудиция иногда мешает, а тип нервной системы у всех разный.

В быту у таких мужчин нет времени и сил на "душевные тонкости": по сравнению с ежедневными хирургическими заботами всякие игры и капризы им кажутся смешными. Велик шанс в ответ на коронную женскую фразу: "Милый, нам надо поговорить!", получить брутальное: "Борща - и марш в койку!".

Нейрохирургия - в США одна из самых высокооплачиваемых медицинских специальностей, в России - одна из самых тяжелых по физическим и психическим нагрузкам. Что касается материальной стороны - увы. Мужа-нейрохирурга врагу не пожелаешь. Выжить с ним может только настоящая русская женщина, которая и коня на скаку остановит, и семейный бюджет обеспечит, и детей сама вырастит, и утомленному супругу тайский массаж сделает.

Само понятие "пластическая хирургия" в России имеет иной смысл, чем за рубежом. Там это - официальная фундаментальная специальность, наука о закрытии любого дефекта в любой области организма и реконструкции утраченных органов, в которой есть небольшой раздел - эстетическая (или косметическая) хирургия. Именно ее у нас в обиходе принято называть "пластической".

В России в число "пластических хирургов" входят как опытные специалисты мирового уровня, способные воссоздать что угодно из ничего, так и бойкие молодые дельцы, успешно эксплуатирующие пару-тройку нехитрых процедур. На кого нарветесь - одному богу известно. Но можно сказать точно: при таком муже за свою внешность можно не беспокоиться.

Самыми адекватными хирургами являются травматологи и ортопеды. В большинстве своем это жизнерадостные, физически выносливые люди, с четкой системой ценностей, в силу технологичности работы хорошо владеющие столярными и слесарными инструментами. Их девиз: "гвоздь - в кость, и пивка бы".

В личных отношениях они, как и все остальные хирурги, решительны и упрямы и не воспринимают "нагромождений противоречивых чувств". Любые попытки "играть" с ними - напрасный труд. Не поймут. Если приходится им отказывать, делайте это быстро и решительно, иначе ничего не получится. И не пытайтесь "дружить" взамен.

Тем, кому нужны отношения сложные, многослойные и запутанные, прямая дорога к мужчинам-психиатрам. Увы, если не психическое, то психологическое состояние после работы в данной сфере изменяется у всех, а если учесть, что тянутся к психиатрии индивидуумы с определенными особенностями характера... Любовь или флирт с психиатром - это, безусловно, интересно, как ценный жизненный опыт, но учтите - объектом манипуляции, скорее всего, будете вы сами. Хотите об этом поговорить?..

Анестезиолог-реаниматолог - постоянная близость к критическим состояниям и смерти либо ожесточает, либо делает такого мужчину наибольшим философом среди врачей. К счастью, все-таки среди врачей данной специальности философов больше, чем откровенных циников.

Патологоанатом и судебный эксперт - люди чрезвычайно интересные, но мрачноватые: либо увлеченные, либо флегматичные. Если кого-то устраивает - дерзайте.

И в заключение: любые обобщения не стоит воспринимать слишком серьезно. Ведь самое главное в отношениях мужчины и женщины - взаимное чувство и стремление быть вместе. И тогда все получится с любым специалистом.