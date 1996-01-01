Школьный базар: на чем экономить?

Денег много никогда не бывает. Особенно заметным это становится, когда наступает время собирать ребенка в школу. В магазине или на рынке, когда рядом ноет уставшее чадо, выбирать финансовую стратегию уже поздно. Поэтому, на чем можно сэкономить, а на чем экономить не стоит, надо разобраться заранее.

Пожалуй, самыми "золотыми" оказываются учебники, прописи, рабочие тетради: все то, что покупается для обязательного курса обучения, чаще всего по заданному списку классного руководителя. Хорошо облегчают семейный бюджет: обувь, рубашки и блузки, спортивные костюмы и обязательная сменная обувь. Но экономить здесь не приходится, потому что это здоровье наших детей.

Не экономим

1. На портфеле для младшеклассников.

Малышам лучше покупать ортопедический ранец с жесткой спинкой. Современные дети таскают с собой кучу учебников, и ношение портфеля на одном плече может спровоцировать - и массово провоцирует! - сколиоз или искривление позвоночника. Вес самого портфеля должен быть не больше 500 г, ширина - равна ширине плеч (или слегка меньше). Материал ранца не должен потрескаться на морозе: лучше выбрать ткань с водоотталкивающей пропиткой или кожзаменитель. Швы и снаружи, и изнутри должны быть гладкими, чтобы ребенок не поранился, а лямки - широкие, мягкие и с регулируемой длиной. Чтобы ребенка на улице и на дороге было видно издалека, на ранце обязательно должны быть светоотражающие детали.

2. На школьной одежде.

Согласно официальным гигиеническим требованиям к школьной одежде, "синтетические текстильные материалы для школьной формы всех возрастных групп не должны превышать 30-35% в изделиях блузочного и сорочечного ассортимента и 55% костюмного ассортимента".

Школьная одежда, будь она форменной или в свободном стиле, должна изготавливаться из натуральных, хорошо впитывающих влагу и гигиеничных материалов - шерсти, вискозы или хлопка. И обращайте внимание на подкладку пиджаков или юбок: иногда качество костюма сводится на нет подкладкой из 100%-ного полиэстера. Кроме того, ткань должна быть не слишком мнущейся и легко отстирываться.

3. На спортивной одежде.

Для занятий физкультурой стоит использовать не случайные футболки или трикотажные брюки, а действительно спортивную одежду. В ней ребенку не будет слишком жарко или холодно, соответственно, он не вспотеет и не простудится. К тому же спортивная одежда более износостойкая: она не протрется на коленях, локтях и внутренней поверхности бедра.

4. На спортивной обуви.

Не стоит совмещать сменную обувь ребенка и два раза в неделю использовать как спортивную: у них разное предназначение. Для физкультуры нужны кроссовки, либо универсальные, либо беговые: они рассчитаны как минимум на бег и прыжки, удерживают стопу в правильном положении, исключая растяжение мышц и перенапряжение связок, а подошвы обладают соответствующим сопротивлением.

5. На сменной обуви.

Вообще, как говорили еще наши бабушки, на любой обуви экономить нельзя: хорошая обувь - здоровые ноги и "лицо" своего хозяина. Удобная колодка, супинатор, "дышащие" натуральная кожа или специальные синтетические материалы - это гарантия того, что у ребенка не будет мозолей, опрелостей, в перспективе - плоскостопия и еще более серьезных болезней. А в гигиенических целях следите, чтобы обувь никогда не надевалась "на босу ногу": мальчишки - на носки, девочки - на гольфы или колготки.

6. На тетрадях.

В дешевых тетрадях - бумага серая, линии страниц нечеткие, сквозь тонкую бумагу просвечивает написанной с обратной стороны. Чтобы лучше разглядеть написанное в такой тетради, школьники склоняются над ней ниже. Это особенно вредно для первоклассников, у которых позвоночник и зрение еще только формируются. Следовательно, бумага в школьных тетрадях должна быть плотной (чтобы чернила не расплывались), белой, матовой, а не глянцевой (она отсвечивает - и глаза сильно устают). Линии - четкими, голубого, серого или фиолетового цвета (ни в коем случае не черного, от такого контраста с белой бумагой опять же устают глаза).

7. На ручках и карандашах.

Мелочь, но от нее зависит почерк, отсутствие боли в руках при длительном письме. Дайте подержать ручку вашему ребенку, и пусть он напишет пару строк с удобным для него углом наклона (все "кляксы" или проплешины вылезут). А некоторые медики вообще советуют в первый год обучения письму приучать малышей к... перьевой ручке! Детская кисть еще не сформирована, и письмо перышком - хорошая гимнастика и вырабатывает правильный почерк. А к шариковой ручке следует переходить только на второй год учебы.

Экономим

1. На ранце или портфеле.

В девчачьих руках хороший аксессуар прослужит как минимум два, а то и три года. И, наоборот: у подростков мужского пола любой портфель, как правило, через месяц покроется надписями и "рваными ранами", поэтому тратиться на дорогой кейс не имеет смысла.

2. На школьной одежде.

Покупаем вещи производства российских фабрик. Пусть фасончики и не блещут разнообразием, зато можно быть уверенным, что они не полиняют и не сядут после первой же стирки. К тому же цена обычно позволяет приобрести сразу два комплекта (второй на размер больше): одежду можно будет чаще стирать и не бояться, что она теряет вид. А ребенок весь год не будет одет как с чужого плеча.

Если в школе принята определенная форма, то шьют или покупают ее, как правило, централизованно. Тогда у вас есть шанс заранее поучаствовать в обсуждении ее вида и качества. Иногда лишь рекомендуют определенные цвета - это уже сложнее. Главный аргумент у недовольных формой отпрысков - "инкубатор". Тогда хороший вариант - жилет вместо пиджака (и к брюкам, и к юбке): меняя блузки или рубашки, ваше чадо может самовыражаться как хочет.

3. На фасонах школьной одежды.

Даже при наличии лишних финансов девочкам для похода в школу лучше выбирать классическую одежду. Последний писк моды "пищать" будет максимум месяц, а потом выяснится, что у Кати из параллельного прикид круче. Придется покупать что-то новое, и так без конца. К тому же стирать и гладить лишние оборочки или складочки, капризную шелковую блузку или жатую юбку придется именно вам.

4. На обуви для физкультуры.

Разумнее всего приобрести универсальные кроссовки для занятий легкой атлетикой или кроссовые. И соответственно отказаться от покупки дорогих узкопрофессиональных: баскетбольных, футбольных, теннисных и т.д.

5. На необязательных предметах, список которых обычно дают учителя. Во всяком случае, в августе, когда цены ажиотажные, можно купить необходимый минимум. Остальное либо на самом деле окажется ненужным, либо без суеты и гораздо дешевле покупается в сентябре-октябре.