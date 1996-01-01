Чтобы запах не отпугнул

Летом мы потеем больше. Солнце не жалеет, и бывает довольно нелегко бороться с неприятным запахом пота... Ведь это создает трудности при общении!

Многие в неимоверных количествах выливают на себя дезодоранты, реклама которых обещает приятные цветочные ароматы и свежесть. Но зачастую вперемешку с запахом пота "ароматы" становятся совершенно невыносимыми. Антиперспиранты только на время забивают запах и против бактерий почти бессильны. К тому же они содержат соли цинка и алюминия, которые попадают в поры и закупоривают их, поэтому пот застаивается в железах. В результате происходит воспаление лимфатических узлов, расположенных в подмышках. А те, у кого чувствительная кожа, могут получить раздражение от дезодорантов-аэрозолей. Если вам это знакомо, то не мучайте себя - приобретите дезодорант-крем, который не повредит вашей коже.

Некоторые средства действительно спасают. А вообще бороться с запахом пота лучше всего при помощи утреннего и вечернего душа. Запах исчезнет, если после душа вы будете ополаскиваться водой, в которой разведен настой чабреца или отвар листьев яблони и ивы. Можно еще протирать кожу кусочком лимона или огурца.

Также от неприятного запаха вы избавитесь, если будете выпивать несколько стаканов абрикосового сока в день и есть сельдерей.