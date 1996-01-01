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Как я устраивалась на работу в sex-чат
На днях я услышала разговор двух девушек, которые очень эмоционально обсуждали, что с помощью интернет-чата можно заработать кучу денег и уехать в Америку. Объявления о приеме на работу встречаются в рекламных еженедельниках довольно часто.
Совершеннолетние с целлюлитом
Девушки оказались правы, в газете "Дальпресс" я нашла шесть объявлений, в которых предлагалась работа в интернет-чате. Просмотрев газету, остановилась на одном из них. На звонок по указанному номеру ответила девушка с приятным голосом. Она не стала юлить и сразу спросила, представляю ли я себе суть работы в sex-чате? То есть хотела сразу выяснить, согласна ли я раздеваться. Затем встал вопрос о моем возрасте. Потенциальный работодатель спросил, есть ли мне 18 лет и потребовал при встрече предъявить копию паспорта. Далее вежливо было сказано, что мой способ заработка будет для окружающих тайной, так как Россия не имеет доступа к этому чату.
Сама встреча была назначена на пять часов вечера. Причем собеседница не указала точного адреса, назвала только номер дома, пообещав встретить и проводить куда следует. В назначенное время я была на месте. На вид симпатичной и худенькой девочке, вышедшей мне навстречу, было лет 20. До сих пор думала, что "мамы-сан" обычно бывают толстые и им далеко за сорок. Проводница привела меня в гостинку, а точнее, в мрачную, захламленную комнату, которая произвела на меня жуткое впечатление. Комнатушка была поделена на две части какими-то занавесками, по обе стороны стояли кровати. Перед кроватями находились старенькие мониторы и камеры, на которые собственно и позировали девушки.
С переводчиком невыгодно
Одна из них она сидела на постели, застеленной шелковой простыней, в нижнем белье и улыбалась в камеру. Но почему-то за тот час, что я находилась на приеме у работодателя, ей так никто и не написал. Как оказалось, у этой красотки, самый низкий рейтинг и, как следствие, самая маленькая зарплата. В помещении находились пять девушек, не считая меня. Одна из них расхаживала по комнате в нижнем белье, демонстрируя свою далеко не стройную фигуру. Не знаю, может, в Америке есть любители поглазеть на обширный целлюлит. Другая лежала на кровати и, видимо, неважно себя чувствовала, потому что постоянно просила своих коллег дать ей обезболивающую таблетку. "Красотки" выглядели очень усталыми, у двух был такой вид, словно они перед сменой всю ночь на дороге клиентов ловили. Девушки обращались друг к другу не по настоящим именам, а по зарегистрированным в чате "никам". Всего в конторе работает 10 "красавиц".
Как мне стали объяснять девушки, работники должны хотя бы немного говорить по-английски, но если я языка не знаю, то могу работать с переводчиком - девушкой из коллектива, сидящей рядом и переводящей получаемые сообщения. Зарплата у модели, не владеющей языком, ниже.
В этот момент работодатель стал интересоваться моим паспортом. Однако моя легенда предусматривала, что паспорт в данный момент забрала мама для оформления документов на приватизацию квартиры. Вообще же я студентка, которая решила немного заработать на летних каникулах. Из разговора с девушками выяснилось, что моя легенда - для других сотрудниц реальность. Многие студентки таким способом ищут дополнительный заработок, а родители девочек понятия не имеют, чем занимаются их дети. Папам и мамам они рассказывают, что работают диспетчерами в такси.
Работницы виртуальной секс-индустрии показали мне список штрафов, правил и расценок. Например, каждая девушка должна отработать хотя бы одну ночную смену в неделю. Оплата за услуги при работе с переводчиком от 20 до 125 рублей в час, без переводчика - от 35 до 200 руб. в зависимости от рейтинга. Я обещала за месяц подтянуть английский и трудоустроиться, на том и порешили.
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