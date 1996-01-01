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В моде "ботаники" и мачо
Не успели модники всего мира вздохнуть спокойно и бегло пробежаться по бутикам в поисках актуальных летних обновок, как пора уже думать о будущем лете. Прошедшие показы в Италии на Milano Moda Uomo и смотры коллекций во французской столице определили тенденции в мужской моде на будущее лето.
Цвета
В отличие от мрачных цветовых решений, господствующих на подиумах в прошлом сезоне, новые летние коллекции от мировых гуру были поистине радужными. Например, яркие, насыщенные цвета: красный, зеленый, салатовый и желтый использовал в своей новой коллекции Кристофер Бейли для Burberry Prorsum. Спокойные, уютные, мягкие и неброские оттенки, от пастельного, нежно-голубого, розового, пепельного до молочно-белого цвета присутствовали в коллекциях от Bottega Veneta, Calvin Klein, Versace, Louis Vuitton и Jil Sander. Как всегда, цветовым "безумием" были наполнены показы у Missoni и Etro. Не обошли вниманием дизайнеры и роскошные золотые и серебряные цвета: в коллекциях от Thierry Mugler, Dolcе & Gabbana, Jean Paul Gaultier активно использовался "металлик" и золото в дизайне мужской одежды.
Фактуры
В большинстве коллекций были использованы классические натуральные материалы: лен, хлопок, вискоза и кожа, но были и смелые отступления от стандартных летних фактур. Например, Dries Van Noten решил побаловать мужчин в разгар жары нейлоном и пластиком, что, согласитесь, несколько непрактично.
Силуэты
В новых коллекциях относительно кроя существенных изменений не произошло. Четкие линии силуэта и зауженные формы все так же остаются в тренде и будут считаться актуальными летом 2008 года. Как всегда, зауженные наряды "по фигуре" можно было увидеть у Dior Homme, Number (N)ine, Ann Demeulemeester и Fendi. Расслабленный, легкий и вполне классический крой мужских летних вещей можно пронаблюдать в коллекциях у Alessandro Dell'Acqua, Calvin Klein и Giorgio Armani. Единственным ярким представителем контртенденций стал Модный Дом Byblos, с обилием широких, свободных брюк "a-la украинские шаровары", что само по себе не ново, но придает легкий шарм нестандартному образу на фоне всех остальных творений для мужчин.
Образы
Какой образ можно считать самым актуальным после прошедших недель моды? "Ботаники", отличники - словом, образ интеллектуала останется в моде. В подтверждение тому коллекции Paul Smith, Bottega Veneta, Raf Simons и Hermes. Брутальный мачо, герой и покоритель женских сердец у Giorgio Armani и Valentino. Ну и самый яркий образ предложил провокатор John Galliano. В его версии мужчина лета 2008 года - мятежник, футуристичный повстанец, герой больного воображения сумасшедшего мультипликатора, в общем, нечто необычное и, к сожалению, совершенно непрактичное. Искусство ради искусства.
Детали
Пожалуй, самая "не летняя" деталь в мужском гардеробе вот уже второй сезон подряд - это шарф. Всевозможных цветов, оттенков, фактур и предназначений, шарф стал главной модной деталью будущего лета. Предлагается шарф носить в сочетании с сорочкой и шортами, с кожаной курткой-"косухой" и даже с купальным костюмом. Выглядит это достаточно забавно: в плавках, но с повязанным шарфом. В общем, носите летом шарф везде и ко всему - и вы не будете выглядеть странно.
Сумки по-прежнему не измельчают - чем больше сумка, тем лучше. Не сговариваясь, почти все дизайнеры решили, что объемные и широкие мужские сумки - это самый лаконичный, простой, но в то же время стильный аксессуар. Яркий штрих, подчеркивающий настоящую мужскую харизму и эротизм. Согласитесь, большая сумка - это не только практично и удобно, но и безумно красиво.
Хочется сказать большое спасибо всем гуру от моды за "вьетнамки" и шлепанцы на будущее лето. Почти во всех коллекциях летняя обувь выглядит минималистично и открыто. Естественно, кожаную классическую обувь никто не отменял, но в сандалиях летом чувствуешь себя более комфортно. Чем, собственно, и порадовали нас дизайнеры.
И напоследок нельзя не рассказать про очки. Самая модная модель очков в будущем сезоне - абсолютно круглой формы, на манер профессорских. Такая форма пришлась по душе Полу Смиту и именно в его новой коллекции для Paul Smith вы сможете их увидеть.
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