Время пить чай

Ежедневная английская традиция пить чай в 5 часов вечера добралась и до Владивостока, вместе со своими булочками, пирогами и прочими вкусностями. В кондитерской нового формата Five o'clock, открывшейся в краевом центре Приморья менее месяца назад, посетителям, пожалуй, не нравится только одно: чисто английский режим работы.

С Англией хозяйке нового владивостокского кафе Анне АДАМСОН повезло: не было сложностей ни в воспроизводстве английского интерьера, ни в рецептуре английской выпечки. "Того, что называется поистине английским стилем - это известная всем традиционная старинная мебель - зачастую нет и в самой Англии. В остальном все просто до безумия: деревянная мебель без изысков да картинки на стенах", - отмечает Анна, знающая Страну туманного Альбиона не понаслышке. - Что же касается рецептуры, то ничего сверхъестественного в ней действительно нет. Единственная сложность - достаточно часто в английских рецептах встречаются ингредиенты, которые у нас не используются. После долгих поисков удалось обнаружить миндальный порошок, миндальную пасту и так называемый "крим" - своеобразный молочный продукт, не похожий ни на отечественные сливки, ни на сметану".

Рецепты выпечки, продающейся в Five o'clock, кондитеры черпают из сборников рецептур и поваренных книг, привезенных из Англии, которые здесь перевели на русский язык. Заморские булочки и пироги пекут местные кондитеры. Несмотря на то что они ни разу не были в Англии, выпечка у них получается идентичной. Весь секрет приготовления кондитерских изделий, по словам Анны, заключается в одном - строго соблюдать последовательность, описанную в оригинальном рецепте. Английская выпечка не терпит самодеятельности.

Технологом на производстве приходится выступать самой хозяйке. Пиарщице по основному образованию, ей в течение двух месяцев пришлось "с нуля" осваивать профессию кондитера - изучать учебники, пособия и специализированные журналы. Кроме контроля за соблюдением технологии, Анне приходится пробовать все, что выпекают кондитеры, т.к. только она знает настоящий вкус того же киша или маффина. "Таким образом я вылечилась от любви к сладкому", - признается она.

Еще одна отличительная, не совсем привычная для нас английская черта - в Five o'clock на выходные готовится отдельное меню. В субботу клиенты приходят с семьей, друзьями на праздничные специальные блюда, в частности на традиционный вишневый пирог. Владивостокцы к этому стали уже привыкать. "Пирогов в субботу мы продаем больше, чем всего остального. Если же он и будут продаваться каждый день, праздника уже никто в субботу не почувствует", - объясняет Анна.

Зато по воскресеньям праздника у любителей сладкого точно не будет. Продолжая английскую традицию, Five o'clock в этот день закрыт. "В Англии в воскресенье не то что кафе, супермаркеты не работают!" - отмечает хозяйка. Наверное, причина в христианской традиции ходить по воскресеньям на богослужения и посвящать этот день Богу.

Five o'clock удалось привнести в свою работу такую хорошую английскую черту, как приветливость и доброжелательность. Даже если в кондитерскую заходит компания шумных тинейджеров, обстановка обязывает их вести себя соответствующе. Хочется надеяться, что новое заведение переймет не менее хорошую английскую традицию - десятилетиями поддерживать тот высокий уровень, который задается при старте, а потом передается из поколения в поколение.