www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Время пить чай

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ежедневная английская традиция пить чай в 5 часов вечера добралась и до Владивостока, вместе со своими булочками, пирогами и прочими вкусностями. В кондитерской нового формата Five o'clock, открывшейся в краевом центре Приморья менее месяца назад, посетителям, пожалуй, не нравится только одно: чисто английский режим работы.

С Англией хозяйке нового владивостокского кафе Анне АДАМСОН повезло: не было сложностей ни в воспроизводстве английского интерьера, ни в рецептуре английской выпечки. "Того, что называется поистине английским стилем - это известная всем традиционная старинная мебель - зачастую нет и в самой Англии. В остальном все просто до безумия: деревянная мебель без изысков да картинки на стенах", - отмечает Анна, знающая Страну туманного Альбиона не понаслышке. - Что же касается рецептуры, то ничего сверхъестественного в ней действительно нет. Единственная сложность - достаточно часто в английских рецептах встречаются ингредиенты, которые у нас не используются. После долгих поисков удалось обнаружить миндальный порошок, миндальную пасту и так называемый "крим" - своеобразный молочный продукт, не похожий ни на отечественные сливки, ни на сметану".

Рецепты выпечки, продающейся в Five o'clock, кондитеры черпают из сборников рецептур и поваренных книг, привезенных из Англии, которые здесь перевели на русский язык. Заморские булочки и пироги пекут местные кондитеры. Несмотря на то что они ни разу не были в Англии, выпечка у них получается идентичной. Весь секрет приготовления кондитерских изделий, по словам Анны, заключается в одном - строго соблюдать последовательность, описанную в оригинальном рецепте. Английская выпечка не терпит самодеятельности.

Технологом на производстве приходится выступать самой хозяйке. Пиарщице по основному образованию, ей в течение двух месяцев пришлось "с нуля" осваивать профессию кондитера - изучать учебники, пособия и специализированные журналы. Кроме контроля за соблюдением технологии, Анне приходится пробовать все, что выпекают кондитеры, т.к. только она знает настоящий вкус того же киша или маффина. "Таким образом я вылечилась от любви к сладкому", - признается она.

Еще одна отличительная, не совсем привычная для нас английская черта - в Five o'clock на выходные готовится отдельное меню. В субботу клиенты приходят с семьей, друзьями на праздничные специальные блюда, в частности на традиционный вишневый пирог. Владивостокцы к этому стали уже привыкать. "Пирогов в субботу мы продаем больше, чем всего остального. Если же он и будут продаваться каждый день, праздника уже никто в субботу не почувствует", - объясняет Анна.

Зато по воскресеньям праздника у любителей сладкого точно не будет. Продолжая английскую традицию, Five o'clock в этот день закрыт. "В Англии в воскресенье не то что кафе, супермаркеты не работают!" - отмечает хозяйка. Наверное, причина в христианской традиции ходить по воскресеньям на богослужения и посвящать этот день Богу.

Five o'clock удалось привнести в свою работу такую хорошую английскую черту, как приветливость и доброжелательность. Даже если в кондитерскую заходит компания шумных тинейджеров, обстановка обязывает их вести себя соответствующе. Хочется надеяться, что новое заведение переймет не менее хорошую английскую традицию - десятилетиями поддерживать тот высокий уровень, который задается при старте, а потом передается из поколения в поколение.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru