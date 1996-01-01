www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Вам фарфор твердый или мягкий?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

От 10 до 40% выручки чайного магазина ежемесячно приносит продажа посуды. Глиняные чайники, сервизы, фарфоровые чашечки, ситечки и банки для любителя зеленого чая не предмет роскоши.

На прилавках чайных магазинов Владивостока можно встретить широкий ассортимент фарфора как дешевых сортов, так и дорогостоящих. И тот, и другой преимущественно китайского производства. Приобретается, как правило, с несколькими целями: в подарок на юбилеи, свадьбы, именины, для личного пользования в интерьер, для домашних чаепитий.

Для первых двух целей чашечки и чайнички приобретаются подороже. Чтобы стать предметом интерьера, фарфор должен быть дорогим, причем особые ценители предпочитают антиквариат или подделку под него. Особые ценители такого удовольствия, как правило, разбираются в его качестве, цене и стране-производителе, в отличие от всех остальных жителей, которые, по словам продавца-консультанта одного из чайных салонов Владивостока Светланы ЯКОВЕНКО, редко могут отличить фарфор от фаянса. И уж точно совсем мало кто знает, что фарфор разделяют на твердые и мягкие виды, а во многих странах люди покупают его именно по этому отличаю.

Твердый фарфор представляет собой однородную, белую, сильно звенящую, твердую и тугоплавкую, при незначительной толщине весьма прозрачную массу, в изломе жирно-блестящую, раковистую, мелко зернистую. Он состоит главным образом из каолина и полевого шпата с примесью кварца, извести и покрыт твердой глазурью. Более тонкие сорта имеют глазурь из полевого шпата без извести, благодаря чему получается молочно-матовый тон, более простые сорта имеют совершенно прозрачную известковую глазурь. Обожженный без глазури фарфор известен в продаже под названием "бисквит", но большей частью фарфор глазируется, расписывается и кроется позолотой по глазури или под глазурью.

Мягкий фарфор включает в себя два различных сорта, весьма чувствительных к быстрой перемене температуры. Если провести по мягкому фарфору ножом, глазурь дает трещину. Этим способом его легче отличить от твердого фарфора, глазурь которого в подобном случае никак не пострадает.

Владивостокцы пока различают фарфор по красоте и цене. Китайский пользуется наибольшим спросом из-за дешевизны изделий эконом-класса и популярных сейчас традиционных росписей с пионами, хризантемами, лотосами.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru