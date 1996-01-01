Вам фарфор твердый или мягкий?

От 10 до 40% выручки чайного магазина ежемесячно приносит продажа посуды. Глиняные чайники, сервизы, фарфоровые чашечки, ситечки и банки для любителя зеленого чая не предмет роскоши.

На прилавках чайных магазинов Владивостока можно встретить широкий ассортимент фарфора как дешевых сортов, так и дорогостоящих. И тот, и другой преимущественно китайского производства. Приобретается, как правило, с несколькими целями: в подарок на юбилеи, свадьбы, именины, для личного пользования в интерьер, для домашних чаепитий.

Для первых двух целей чашечки и чайнички приобретаются подороже. Чтобы стать предметом интерьера, фарфор должен быть дорогим, причем особые ценители предпочитают антиквариат или подделку под него. Особые ценители такого удовольствия, как правило, разбираются в его качестве, цене и стране-производителе, в отличие от всех остальных жителей, которые, по словам продавца-консультанта одного из чайных салонов Владивостока Светланы ЯКОВЕНКО, редко могут отличить фарфор от фаянса. И уж точно совсем мало кто знает, что фарфор разделяют на твердые и мягкие виды, а во многих странах люди покупают его именно по этому отличаю.

Твердый фарфор представляет собой однородную, белую, сильно звенящую, твердую и тугоплавкую, при незначительной толщине весьма прозрачную массу, в изломе жирно-блестящую, раковистую, мелко зернистую. Он состоит главным образом из каолина и полевого шпата с примесью кварца, извести и покрыт твердой глазурью. Более тонкие сорта имеют глазурь из полевого шпата без извести, благодаря чему получается молочно-матовый тон, более простые сорта имеют совершенно прозрачную известковую глазурь. Обожженный без глазури фарфор известен в продаже под названием "бисквит", но большей частью фарфор глазируется, расписывается и кроется позолотой по глазури или под глазурью.

Мягкий фарфор включает в себя два различных сорта, весьма чувствительных к быстрой перемене температуры. Если провести по мягкому фарфору ножом, глазурь дает трещину. Этим способом его легче отличить от твердого фарфора, глазурь которого в подобном случае никак не пострадает.

Владивостокцы пока различают фарфор по красоте и цене. Китайский пользуется наибольшим спросом из-за дешевизны изделий эконом-класса и популярных сейчас традиционных росписей с пионами, хризантемами, лотосами.