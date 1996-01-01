Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Проект храма на ул. Черемуховой одобрен
Дальневосточная проектная архитектурная компания по заданию Приморской епархии на благотворительной основе выполнила эскизный проект комплекса православного храма на ул. Черемуховой во Владивостоке. Владыка Вениамин, ознакомившись с проектом, дал ему хорошую оценку и одобрил продолжение работы. Сейчас ведется сбор исходных данных для рабочего проектирования и строительства.
Участок, на котором предполагается построить храм, представляет собой небольшой заброшенный сквер недалеко от остановки общественного транспорта, который граничит с несколькими малоэтажными зданиями, ГПТУ N7, участком военкомата и непосредственно с самой улицей Черемуховой.
Комплекс будет состоять из основного храма на 300 прихожан, крещального храма, звонницы, церковно-причтовых домов и небольшой иконной лавки. Он также будет включать открытую автопарковку для прихожан, хозяйственный двор и благоустроенную прихрамовую территорию, на которой максимально будут сохранены зеленые насаждения и существующие дорожки. Будут оформлены места отдыха со скамейками и декоративными фонарями.
Основной храм традиционно будет ориентирован алтарной частью на восток, а главным входом - на запад. Звонница будет примыкать к нему с северо-западной стороны, соединяя его с крещальным храмом.
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение