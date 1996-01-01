Проект храма на ул. Черемуховой одобрен

Дальневосточная проектная архитектурная компания по заданию Приморской епархии на благотворительной основе выполнила эскизный проект комплекса православного храма на ул. Черемуховой во Владивостоке. Владыка Вениамин, ознакомившись с проектом, дал ему хорошую оценку и одобрил продолжение работы. Сейчас ведется сбор исходных данных для рабочего проектирования и строительства.

Участок, на котором предполагается построить храм, представляет собой небольшой заброшенный сквер недалеко от остановки общественного транспорта, который граничит с несколькими малоэтажными зданиями, ГПТУ N7, участком военкомата и непосредственно с самой улицей Черемуховой.

Комплекс будет состоять из основного храма на 300 прихожан, крещального храма, звонницы, церковно-причтовых домов и небольшой иконной лавки. Он также будет включать открытую автопарковку для прихожан, хозяйственный двор и благоустроенную прихрамовую территорию, на которой максимально будут сохранены зеленые насаждения и существующие дорожки. Будут оформлены места отдыха со скамейками и декоративными фонарями.

Основной храм традиционно будет ориентирован алтарной частью на восток, а главным входом - на запад. Звонница будет примыкать к нему с северо-западной стороны, соединяя его с крещальным храмом.