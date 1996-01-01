Кому нужна "благая смерть"?

Комитет Совета Федерации по социальной политике отрицает, что разрабатывал законопроект об эвтаназии, но не отрицает, что направил в медицинские круги некие документы для изучения проблем тяжелобольных и актуальности эвтаназии в России. Председатель комитета Валентина ПЕТРЕНКО якобы заявила, что медикам предложено лишь поразмышлять на эту тему. Дескать, если медицинская общественность будет против, то законопроект и не будет разрабатываться.

Вообще-то в России так принято: главное - прокукарекать, а там хоть рассвет не наступай. Но известно и другое: "если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно".

Тема сама по себе философская, социальная, гражданская, правовая. Некоторые европейские страны узаконили активную эвтаназию (благая смерть (греч.). - Прим. автора), ряд других применяют пассивную эвтаназию, проще говоря, не оказывают больному помощь.

И как знать, о чем подумает, о чем взмолится любой из нас, окажись у последней черты в невыносимых страданиях. Большинство врачей, с которыми довелось встречаться, - люди не слишком религиозные. Им был задан общий вопрос: если вам будет предложен выбор - применить "благую смерть" или не делать этого, ваше мнение.

Н. Кононенко, первый главный эндокринолог края (с 1953 года): Разговоры об эвтаназии идут. Как врач, я знаю цену человеческим страданиям и, как врач, я знаю цену человеческой жизни - она безмерна. Мое поколение воспитывалось на других традициях медицины. В моем отношении к эвтаназии нет ничего религиозного, хотя я знаю позицию церкви. Утверждать могу только одно: никогда бы я не смогла и не смогу прервать жизнь человека. И за такой закон, простите, не голосовала бы, хотя проблема существует.

А. Коломиец, зам. главного врача краевой клинической психиатрической больницы, к.м.н., доцент: Давайте называть вещи своими именами. Эвтаназия - это убийство. На смертную казнь преступников - мораторий, а в отношении других людей - узаконенное лишение жизни? Дичь. Получается, что в России все дела переделаны? Поднят уровень жизни, обеспечена достойная старость, ликвидирована беспризорность? Поэтому "самое время" размышлять о том, как бы отправить на тот свет живых людей? Вы мне, пожалуйста, на Бельгию и Нидерланды не кивайте. Так далеко зайдете: от их гей-парадов до однополых браков.

- Но вот уже 12 лет беспомощен генерал Анатолий Романов, бывший командующий объединенной группировкой войск в Чечне. А если он все-таки понимает, что с ним происходит, и понимает свою перспективу? Каково семье?

А. Коломиец: А не наше, извините, собачье дело. Биологически он живет, и медицина знает массу примеров, когда люди выходили из комы спустя годы, а в некоторых случаях - десятилетия. Поляк вот недавно проснулся и выяснил, что проспал коммунизм, крах Варшавского договора, изумился мобильнику и... заговорил.

Если мы движемся в сторону цивилизации, то должны спасать людей и облегчать их страдания, развивать медицинские технологии и совершенствовать лекарства. Голосовать за подобный законопроект я бы не стал.

Ю. Галин, зав. отделением нейрохирургии краевой клинической больницы, заслуженный врач России, к.м.н.: Проблема тяжелобольных реально существует, и рассуждения об узаконивании эвтаназии - самый легкий путь: есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы. Что касается лично меня, то даже если бы подобный закон и существовал (допустим!), я бы не взялся за инструмент, который остановит жизнь. Я практикующий хирург, у меня есть врачебный долг. Для миссии, которую мы сейчас обсуждаем, нужна какая-то новая специализация - палача что ли? Словом, на меня трудно рассчитывать в этом деле.

- По мотивам моральным, религиозным, гражданским?

Ю. Галин: И по этим тоже, хотя я не готов их обсуждать. Не мы давали жизнь - не нам ею распоряжаться.

- Значит ли это, что вы верите в то, что существует душа?

Ю. Галин: Сошлюсь на авторитет. Многим врачам знакомо имя Валентина Войно-Ясенецкого - выдающегося хирурга и теоретика медицины, профессора. Во время войны за монографию "Очерки гнойной хирургии" он был удостоен Сталинской премии, что истинное чудо в те времена - Валентин Феликсович был священнослужителем. Как-то ему задали вопрос, дескать, он, хирург, должен был видеть, есть у человека душа или нет. На это Войно-Ясенецкий ответил: "Я провел тысячи операций, в том числе и на головном мозге. Мозг видел, а ум - нет".

Поэтому постановку вопроса об эвтаназии в России считаю аморальной, ибо отечественной медицине много над чем есть работать. В нашей области всего-то два нобелевских лауреата, да и эти оба - еще школы царского периода.

- Как ты себе представляешь эвтаназию в России? (Со своей приятельницей Ниной Беляевой, главным врачом городской больницы № 6, я начала разговор издалека, но имея свой личный, корыстный интерес).

Н. Беляева: Лично я пока не вижу механизма, как пока еще и не видела людей, желавших умереть. Ты бывала в нашей больнице, видела так называемых "социальных" больных. Как правило, это немощные старые люди, которых бросили родственники. Никто из них не хочет смерти, и мы тянем до последнего вздоха каждого.

Что касается эвтаназии как социального явления, то, может быть, это одна из свобод человека, когда он хочет добровольно уйти из жизни. А механизм, я думаю, должен быть, как при казни. Должны быть добровольцы-доктора.

- Но не всегда умирающий может высказать свою просьбу о смерти. Скажем, тяжелый инсульт, нарушена речь и т.д. К примеру, могу ли я тебя попросить мне помочь уйти из жизни заранее, пока не наступил мой роковой час? Сможешь ли ты отключить капельницу?

Н. Беляева: Тебе - смогу, но: а) если будет закон; б) если тебя переедет пополам поезд; и, наконец, в) если ты в здравом уме передашь мне такие полномочия.

- У меня есть справка от психиатра.

Н. Беляева: Но закона-то нет?

- Ты бы за него голосовала?

Н. Беляева: Нет, я все-таки педиатр, а не ветеринар.

- И тем не менее проблема невыносимых страданий тяжело больного человека существует?

Н. Беляева: Сегодняшняя медицина располагает мощным арсеналом обезболивающих средств. Вспомни, у Пола Маккартни умирала от рака жена. Последний вечер они провели вместе на прогулке на лошадях. Оба знали, что вечер - последний. Представь себе приморского онкологического больного близ онкологического диспансера на скакуне. Есть вопросы еще?

- Елена Николаевна, через ваши руки прошли тысячи инфарктников. Если будет возможным принятие закона об эвтаназии, как поведут себя обреченные люди?

Е. Морозова, кардиолог кардиологического отделения краевой клинической больницы, отличник здравоохранения: Я не знаю, но догадываюсь. Жить хотят все.

- А если произошли процессы, не совместимые с жизнью, но человек биологически продолжает существовать? Родные валятся с ног от усталости и безнадежности, закончились деньги и терпение, и стоит отключить капельницу... Ведь все равно не жилец...

Е. Морозова: Это известно только Богу. Лично я для этих целей не гожусь ни за деньги, ни бесплатно. Биться за жизнь нужно до последней минуты. Это с врачебной точки зрения, поскольку у нас есть масса примеров, когда кандидат в покойники возвращался на работу и посещал пивбар. А с точки зрения обывателя я бы задалась вопросом: а не породит ли эвтаназия новый вид бизнеса? Если сегодня дом престарелых (дом ветеранов) на Седанке заполнен людьми, которых бросили дети, то с этим законом детки без всяких хлопот избавятся от мамы или от бабушки. А вопросы наследования, собственности?

...Я нашла трех докторов: хирурга, онколога и врача "скорой медицинской помощи", и одну медсестру, которые высказались в пользу принятия закона об эвтаназии. И приводили аргументы и доказательства в пользу "благой смерти". Они были убедительны, но с одним условием - пока не для печати, без имен.

Не знаю, как вы, читатель, я бы голосовала за закон об эвтаназии, но с одним лишь условием: исключительно в свою только пользу.

Сейчас речь шла исключительно о так называемой активной эвтаназии, когда человеческая жизнь решительно прерывается. К примеру, в 2004 году в Голландии умерли 129 тыс. человек, из них 44 тысячам помогли врачи. (О.Капинус "Эвтаназия в свете права на жизнь". М, 2006 г.) Однако есть ведь и другая ее форма - когда больному просто не оказывается помощь. И сколько безвестных страдальцев рассталось с жизнью из-за корысти врача, коварства медсестры, алчности родственников. И ведь главное - нигде и ничего не докажешь. Особенно у нас.

Сторонники эвтаназии активно выступают за прерывание жизни "неперспективных новорожденных" и душевнобольных. Если бы это правило действовало в мире, он никогда бы не знал Достоевского, который был эпилептиком, Гоголя, Эдгара По, Мопассана, страдавших психическими расстройствами. Ньютон, Суворов и Черчилль были недоношенными детьми, а Вальтер Скотт и Байрон болели в детстве параличом. Это, одной стороны, а с другой - сколько людей ушли из жизни в мучительных, невыносимых страданиях.