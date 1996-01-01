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Ставьте водосчетчики. Вас дурят
В августе жители Владивостока получат квитанции на оплату коммунальных услуг и убедятся, что стоимость горячей воды опять выросла. Проживающие в квартирах с лежачими ваннами будут платить по 297 рублей 47 копеек вместо 262 рублей 54 копеек. 35 рублей едва ли разорят кого-то из читателей "ЗР - Диалог", однако за последние пять лет платежи повысились с 153 рублей 11 копеек почти в два раза.
Как прокомментировал очередное повышение пресс-секретарь "Приморских тепловых сетей" ОАО "Дальневосточной генерирующей компании" Алексей СУББОТИН: "Схема расчета оплаты за горячее водоснабжение складывается из трех составляющих - стоимости холодной воды, ее подогрева и 18% НДС. Холодная вода берется из расчета норм потребления, подписанных главой администрации города. 3,497 кубометра на человека для живущих в квартирах без ванн, с умывальниками, мойками и душами. 3,650 - с сидячими ваннами, оборудованными душами. 4,106 - с ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м, оборудованными душам. 4,410 - с централизованным ГВС и повышенными требованиями к благоустройству. Тарифы на тепловую энергию утверждает Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Приморского края. В своих действиях она руководствуется Законом РФ от 14 апреля 1995 года №41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", а также постановлениями Правительства РФ и приказами Федеральной службы по тарифам. РЭК своим постановлением от 20 декабря 2006 года определила тариф на тепловую энергию для жителей Приморского края в размере 788 рублей 70 копеек за 1 Гкал".
Любопытно, что при расчете дифференцированных размеров платы за горячее водоснабжение в жилых помещениях тариф на услуги систем водоснабжения берется из расчета 17 рублей 41 копейка.
Эта цифра обозначена в постановлении главы администрации Владивостока от 20.12.2006 №3258 "Об установлении тарифов на услуги системы водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Владивостока". Однако в постановлении черным по белому написано: тариф на водоснабжение (без учета НДС) за 1 куб.м. для населения - 10 рублей 20 копеек, для прочих потребителей - 17 рублей 41 копейка. Какие это интересно "прочие потребители" будут нежиться в ванне с горячей водой?
В 2006 году стоимость холодной воды для населения и прочих потребителей повышалась дважды. Постановлением главы города Владивостока от 20.12.2006 и его же постановлением от 06.03.06 г. с многообещающим названием "О досрочном пересмотре тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей города Владивостока". С 20.12.2006 г. тариф на холодное водоснабжения для населения составил 10 рублей 20 копеек, для прочих потребителей - 17 рублей 41 копейку. Согласно же постановлению от 06.03.2006 N 263 было решено "досрочно пересмотреть тарифы на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые открытым акционерным обществом "Водоканал" потребителям Владивостока в 2006 году, и установить их в размере 10 рублей 2 копейки для населения, 14 рублей 63 копейки для прочих потребителей.
263-м постановлением отменяется предыдущее решение главы города от 29.12.2005 N 1708 "Об установлении тарифа на услуги системы водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества "Водоканал". Новый тариф вступал в силу с 1 февраля 2006 года и должен был действовать без изменений в течение 1 года.
Вернемся к горячей воде. Если поднять квитанции об оплате за услугу с 2003 года, выяснится, что для владивостокца, проживающего в квартире с нормальной лежачей ванной, горячая вода обходилась: в 2003 г. - 153,11 руб., 2004 г. - 147,82 руб., 2005 г. - 231,40 руб., 2006 г. - 242,30 руб., с начала 2007 г. - 262,54 руб.
При этом дальновидный горожанин, установивший в квартире прибор учета потребления горячей воды, платит 72, 38 руб. за кубометр. Хотя и здесь не обошлось без подвоха, норматив потребления для установивших водосчетчики - только 1 кубометр в месяц на человека. Для не имеющих такового, но имеющих стандартную лежачую ванну - 4,1 кубометра. Впрочем, счастливые обладатели водосчетчиков даже при такой норме водопотребления довольны - платят за горячую воду в четыре раза меньше! Как поделился с "ЗР - Диалог" один из дальновидных: людей "А как я еще могу себе позволить добровольно не оплачивать маленькие радости нечистых на руку чиновников?"
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