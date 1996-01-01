За что платят, на том и ездим

- Почему автобусы, перевозящие пассажиров во Владивостоке, такие старые и грязные? Сколько должен стоить проезд, чтобы ситуация в городе изменилась в лучшую сторону?

Как отметил президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ, перевозчикам вполне хватило бы нынешних 8 руб., если бы не было льготников. Они мешают не только транспортникам, но и городскому бюджету, а также работающему населению, которое льгот не имеет.

Напомним, часть льгот граждане - всего их 21 категория - получили в свое время от ныне арестованного мэра Владимира НИКОЛАЕВА. Когда вводились льготы, перевозчикам обещали, что все затраты по перевозке будут возмещаться из местного бюджета. Свои обязательства горадминистрация выполняла лишь отчасти, компенсируя, по подсчетам транспортников, мизерную долю процента, мотивируя отсутствием средств в бюджете. Попытки со стороны перевозчиков поднять вопрос о сокращении количества льготных категорий главой пресекались.

Досье В 2007 г. в бюджете Владивостока предусмотрено на возмещение проезда льготных категорий граждан на всех видах транспорта средств на сумму 20 млн руб. За полгода 2007 г. из местного бюджета транспортным предприятиям города было выплачено более 4 млн руб.

Причиной приостановки бесплатного провоза льготников стало отсутствие в городе системы учета поездок каждого такого гражданина. Кроме того, по расчетам перевозчиков, 1 большой автобус перевозит от 80 до 120 льготников в день. Это значит, что при нынешней стоимости проезда городской бюджет должен скорректировать сумму субвенции, ее размер должен составлять от 140 до 192 млн руб. в год.

В июле транспортные предприятия Владивостока в очередной раз подали в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) расчеты, согласно которым стоимость поездки в настоящее время должна составлять 13 руб. 56 коп. Учитывалось, что за льготников администрация города все-таки рассчитается. Какой тариф утвердит РЭК и утвердит ли - вопрос пока открытый.

Между тем компании-перевозчики пытаются решать вопросы обновления транспорта своими силами. Одни компании продолжают менять изношенные автобусы б/у машинами из Южной Кореи, не старше 2000 г. выпуска, другие - берут в лизинг городские автобусы китайского автопрома.