Сколько денег не прижилось во Владивостоке?

Высаженная весной прошлого года в Жариковском сквере, который находится на остановке "Дальзавод", вечнозеленая туя сегодня прибывает в желтом наряде. Хвойные кусты потеряли жизненную силу из-за отсутствия нужного ухода за ними.

Однако, как пояснили в администрации Владивостока, с деревьями все в порядке, и на данный момент они успешно преодолевают процесс акклиматизации. Саженцы были предоставлены Ботаническим садом, и, по мнению специалистов, зеленые насаждения имеют все способности к существованию в городе. Стало быть, в скором будущем экзотические кусты свыкнутся с туманами Владивостока и будут радовать горожан.

Всего более трехсот 1,5-2-метровых туй было высажено в разных районах краевого центра. Стоимость одного полутораметрового саженца, как сказали в растительном питомнике "Сады Приморья", составляет 400 руб. Около 120 тыс. руб. на зеленый наряд не жалко. Лишь бы прижились!