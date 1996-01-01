Фестиваль в честь лотоса

С 3 по 5 августа на берегу озера Котенково в окрестностях села Андреевка Яковлевского района пройдет III экотуристский фестиваль "Лотос". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации района, участникам предстоит посетить один из памятников природы - озеро Штаны, где произрастают лотосы.

В программе фестиваля запланированы выезд на лотосовое озеро, театрализованное представление "Посвящение лотосу", конкурс боди-арта на экологическую тему, турнир по волейболу, конкурс песен и частушек "Музыкальный привал", а также веселые спортивные состязания. "Главная задача всех развлекательных мероприятий - пропаганда и популяризация экологического туризма художественными средствами", - подчеркнули в оргкомитете.

Участниками фестиваля могут стать не только представители туристских организаций и молодежных объединений, но и все любители активного отдыха на природе.