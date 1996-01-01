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Постельные сцены
Говоря о супружеском ложе, мы подразумеваем общую для мужа и жены постель. Однако найдется немало людей, которые уверены в том, что супруги должны спать отдельно друг от друга, встречаясь только для выполнения приятного супружеского долга. Мол, тогда и сексуальное влечение дольше не угаснет. Эту мысль "Правде.ру" согласился прокомментировать руководитель Регионального общественного движения в поддержку сексуальной культуры "Культура и здоровье" Сергей АГАРКОВ.
Но прежде приведем доводы сторонников раздельного ночного обитания мужа и жены.
Во-первых, несмотря на близость, супруги все-таки люди разные и с разными привычками. Один любит спать на животе, другой - на спине или один на левом боку, другой - на правом. А если один начинает храпеть, то второй-то в чем провинился?
Во-вторых, общая постель - не лучший вариант с гигиенической точки зрения. Обмен микробами, плохая вентиляция белья, повышенное выделение углекислоты от совместного дыхания, ну и так далее. Единственный плюс - вдвоем теплее.
В-третьих, русский философ Владимир Розанов еще в 1913 году в книге "Люди лунного света" писал: "Высокое здоровье и красоту древних греков, палестинских евреев и теперешних мусульман, можно объяснить тем, что муж посещает жену свою, живущую отдельно в своем шатре. Тут совокупление происходит так нежно, ласкаясь, так свежо и, в заключение, так сладко и напряженно, как у нас случается, когда муж с заработка в недалеком городке или с ямщичьей поездки возвращается в дом на побывку".
Далее г-н Розанов сообщает, что именно поэтому у греков дети рождались красивыми и сильными, поскольку только из бури рождаются талант, красота и сила. А вот детей российских из "родительских кроватей" появляется хоть и много, но вялых и склонных к болезням. Нет, мол, "энергии зачатия", да и сексуальное влечение мужа к жене гибнет, поскольку если все время рядом спишь, то о каких тайнах супруги ты можешь еще не знать?
Спорить с философом предоставим специалисту. Итак, слово профессору Агаркову:
"Подобные суждения известны, но все они носят несколько популистский характер. На самом деле, когда супруги спят вместе - это оказывает более сильное и яркое эмоциональное воздействие на их сексуальные отношения.
Если муж и жена молоды, то их вообще сложно представить спящими раздельно, поскольку они нуждаются в сексуальных отношениях друг с другом гораздо чаще более взрослых людей. А потому всякие доводы о пользе спанья в разных кроватях, как правило, появляются во второй половине жизни супругов.
Разделение начинается, когда возникают проблемы между мужем и женой, ослабевает эмоциональная связь между ними. Нельзя все списывать, скажем, на ночной храп или привычку разбрасывать руки во сне. Ведь наверняка супруг начал храпеть не вчера, просто какая-то семейная коллизия заставила заострить на этой привычке внимание.
В любом случае разделение постели - это не причина, а следствие ухудшения сексуальных отношений. Любое увеличение дистанции характерно для охлаждения эмоциональных, чувственных связей между людьми. Там, где эмоциональная связь высока, супруги предпочитают спать вместе вплоть до глубокой старости.
А практика разделения постели опасна еще и тем, что губительно сказывается на сексуальных отношениях, поскольку создает на пути телесного сближения дополнительные препятствия: проснуться, встать, дойти, разбудить супруга, объяснить ему внятно, чего хочешь.
Резюмируя, могу сказать, что присутствие в кровати супруга никак не убивает сексуальных отношений, если они нормальные. А если они уже дали трещину, то хоть присутствуй, хоть отсутствуй - они будут постепенно отмирать. Общая или раздельная постель - лишь индикатор эмоциональной и телесной близости супругов".
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