Малыши, рожденные в День города, получили подарки

Как сообщили в пресс-службе Владивостока, администрация города и Совет Почетных граждан приготовили подарки - комплекты новорожденного и поздравительные открытки.

4 июля делегация, в число которой вошли представители управления по исполнению программ по поддержке населения и почетные граждане, побывала в каждом из родильных домов Владивостока.

Счастливых мамочек торжественно поздравили, а для малышей приготовили приданое - постельные принадлежности, чепчики, распашонки, ползунки, пеленки - всего 11 видов и 36 наименований.

Лидером по количеству рожденных малышей в День города стал родильный дом №5. Здесь на свет появились 10 младенцев и единственная рожденная в этот день двойня.