Брачный день

Во Владивостоке 200 пар подали в отделы записи актов гражданского состояния заявления на заключение брака 7 июля 2007 года.

"7 июля - самая популярная дата для проведения свадебных торжеств. Это подтверждает тот факт, что впервые за 70 лет существования нашего ЗАГСа принято на этот день 52 заявления о заключении брака. Максимальное количество зарегистрированных в один день ранее не превышало 30 человек", - рассказала начальник отдела ЗАГС по Первореченскому району Владивостока Вера СЕЛЮК. 7 июля в Первореченском ЗАГСе регистрация начнется в 8.30 и завершится в 17.00. В связи с большим количеством желающих заключить брак церемония бракосочетания в Первореченском районе будет проходить сразу по двум адресам: непосредственно в ЗАГСе на ул. Печорская, 8 и в помещении Культурного центра парка "Фантазия".

"Точно такая же ситуация и во Фрунзенском районе. Несмотря на то что женихов и невест здесь будет только 29, церемония бракосочетания пройдет по двум адресам: в ЗАГСе на ул Фокина,25 и в здании FESCO-hall", - рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Наибольшее количество зарегистрированных браков ожидается в Первомайском районе, в ЗАГС которого подано 60 заявлений. В Советском районе Владивостока в этот день зарегистрируют 37 пар, в Ленинском районе - 22 пары.