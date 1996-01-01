Учись студент - получишь денег!

На прошлой неделе в Доме офицеров флота состоялась первая церемония вручения стипендий лучшим студентам города. 472 студента будут получать в течение следующего учебного года от администрации Владивостока по 1 тыс. руб.

Вручала стипендии исполняющая обязанности главы администрации Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ. Стоит отметить, что успевающих в учебе студентов администрация поощряет не только дополнительным материальным вознаграждением. Лучших студентов вузов Владивостока берут на практику в администрацию города, а по результатам практики приглашают на стажировку.