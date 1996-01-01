Серые киты ушли из вод Сахалина из-за новой платформы?

На Сахалине уже несколько дней не видели китов возле Пильтунской косы, где те традиционно собираются летом для нагула. Изменение в поведении китов может быть связано со строительством нефтяной платформы "Пильтун-Астохская-Б" проекта "Сахалин-2", - сообщили в службе по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы России (WWF).

WWF призвала компанию "Сахалин Энерджи", оператора проекта "Сахалин-2", незамедлительно провести расследование с участием независимых экологов и внести изменения в технологию строительно-монтажных работ на нефтяной платформе. Всемирный фонд дикой природы также направил запрос в компанию с просьбой сообщить, происходит ли по данным собственных измерений компании превышение допустимых уровней шума. Между тем на сахалинском шельфе завершена уникальная операция: специалисты "Сахалин Энерджи" успешно установили на Пильтун-Астохском месторождении верхние строения нефтегазодобывающей платформы "Пильтун-Астохская-Б" (ПА-Б). Именно ее транспортировку в сопровождении нескольких судов экологи и назвали главной причиной исчезновения китов в районе.