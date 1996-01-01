Владивостоку обещан энергодефицит. Если вовремя не ввести новые мощности

Дефицит электроэнергии в связи с возможным проведением во Владивостоке Форума АТЭС-2012 может составить 200-300 мегаватт, сообщил журналистам директор филиала Сергей ПАРАМОННИК.

Как пояснили ДДГ "ЗР" в пресс-службе филиала, в настоящее время в Приморье дефицита электроэнергии нет, несмотря на то, что ежегодно энергопотребление возрастает на 5%.

"Дефицит может возникнуть из-за дополнительного энергопотребления во время проведения Форума АТЭС", - заявили в пресс-службе.

С. Парамонник сообщил, что для восполнения возможного дефицита необходимо увеличить рабочие мощности действующих котлоагрегатов, ввести в эксплуатацию новый, 15-й котел на Владивостокской ТЭЦ-2, а также рассмотреть возможность восстановления строящейся Уссурийской ТЭЦ и возведения новой ТЭЦ-3 во Владивостоке.

Отметим, что станции "Приморской генерации" поставляют в Приморье 41% от общего количества поставляемого электричества. Остальное приходится на долю филиала "ЛуТЭК".