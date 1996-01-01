За телефонами в общую очередь послали депутаты хабаровских инвалидов

Льготы по внеочередной установке телефона инвалидам и семьям, имеющим детей- инвалидов, в Хабаровском крае, видимо, скоро будут отменены.

На июньском заседании краевой законодательной думы в закон о мерах социальной поддержки внесена соответствующая поправка.

Первый заместитель краевого министра соцзащиты населения Виктор КАЗАКОВ, обосновывая необходимость поправки, пояснил: "В настоящее время нормативными актами федерального уровня не предусмотрены критерии оценки необходимости установки телефона".

Особых споров это изменение не вызвало, и депутаты одобрили законопроект - пока в первом чтении.