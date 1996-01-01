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Быстрая езда - признак сексуального расстройства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Власти Австралии подозревают, что виновниками большинства аварий на дорогах являются водители, страдающие сексуальными расстройствами.

РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на Sobesednik.ru сообщает: для борьбы с ними правительство выпустило весьма курьезный видеоролик. На экране молодой водитель резко стартует на светофоре и разворачивается на высокой скорости. Однако вместо восхищения стоящих на перекрестке женщин, наблюдает адресованный ему неприличный жест, которым во всем мире обозначают маленький половой орган. Девушки намекают, что любители быстрой езды всего на всего пытаются чрезмерно быстрой ездой компенсировать свои комплексы.

Этот сюжет прокручивается по телевидению несколько раз в день. Идея ролика: "Вы превышаете скорость? Никто не думает, что вы гигант" уже обошлась госбюджету почти в два миллиона долларов, но в стране, где 40 процентов смертельных случаев на дорогах происходят из-за превышения скорости, такие траты оправданы.

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