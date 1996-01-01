Стоматолог для Шарика

- Наша собака стареет, появились проблемы с зубами. Есть ли во Владивостоке собачьи стоматологи?

Вырвать или запломбировать зуб псу можно, например, в старейшей во Владивостоке стоматологической клинике для животных на ул. Фирсова, 8а. По словам директора клиники Анны ЛЮБАРСКОЙ, здесь проводится гигиена ротовой полости собак и кошек, чистка зубов на ультразвуковом аппарате, удаление и пломбирование зубов, исправление прикуса, работает хирург-стоматолог. Вырывание зуба, в зависимости от размера питомца, обойдется от 50 до 300 рублей. Операция проходит под наркозом.

Как правило, к стоматологу приводят животных, принимающих участие в выставках, хотя стоматолог рекомендует приходить на профилактический осмотр с 6 месяцев и далее через каждые полгода, а также кормить питомцев специальным кормом, чистить зубы и давать грызть игрушки для снятия зубного камня.