Меняем "Вискас" на заводную мышь

Для домашних любимцев есть все: клубы и выставки, конкурсы и соревнования, парикмахерские и гостиницы, и даже огромный ассортимент игрушек. В наиболее прогрессивных зоомагазинах новинки появляется ежемесячно, при чем игрушки бывают не только для собак и кошек.

Мыши

В основном встречаются четыре типа игрушечных мышек: мягкие, гремящие, пищащие и заводные. Гремящую или пищащую мышь лучше выбирать, исходя из темперамента вашей кошки, в зависимости от того, что она с ней будет делать: с шумом гонять по всей квартире или лениво сжимать в когтях, валяясь на полу.

Заводных мышей чаще всего покупают для взрослых и бесстрашных котов, ведь у кошки или маленького котенка гремящее скоростное существо может навсегда отбить желание играть и охотиться. По той же причине не имеют большой популярности и новомодные электронные мыши со светящимися глазами на батарейках. Электронных и заводных мышек чаще покупают для собак-крысоловов, например такс.

Мягких мышей владельцы кошек покупают охотнее всего. Они сделаны из экологически чистых материалов и покрыты кроличьей шкуркой, поэтому кошка может жевать и терзать их в свое удовольствие. Такие забавы с мышкой меньше всего тревожат слух людей, живущих в доме.

Резиновая палка

Часто собаки, особенно крупных пород, любят грызть и, что гораздо хуже, тащить домой старые пластиковые бутылки, найденные где-нибудь на улице. Такая нежная привязанность порой не нравится хозяевам, которые вовсе не собираются превращать свой дом в склад помятых пластиковых бутылок. В качестве достойной замены им предлагается резиновая палка. Она сделана из резины для производства детских игрушек, поэтому совсем не имеет неприятного запаха.

Домик для хомяка

На фоне уютного человеческого жилья хомячок в клетки выглядит угнетающе. Что не говори, а решетка - она всегда решетка, поэтому клетку можно заменить круглым и прозрачным пластиковым домиком. Учтите, очень крупному зверьку в нем будет тесно. В домике есть два этажа, а также узенькие овальные окошки-бойницы для свежего воздуха. Закрывается жилище сверху крышкой, похожей на мордочку задумчивого хомки. Ко всему прочему такой домик, произведенный в Италии, по форме напоминает природное гнездо хомяка. Им удобно пользоваться, если вы захотите взять своего дорогого грызуна с собой на природу или в дальнюю поездку.

Если вы уж решили держать своего хомяка в клетке, то хотя бы сделайте так, чтобы ее интерьер был не хуже, чем у вас в квартире. Для начала можно приобрести две вещи: "туалет" и "парикмахерский салон на дому". "Туалет" имеет один вход, и, если вы приучите любимца к нему, это облегчит чистку клетки. Тоннелевидный "салон" имеет два входа, когда грызун пробегает через него, внутри вращается мягкая щеточка-расческа.

Игрушка для попугая

Многим неудобно держать двух птичек, но если ваш попугайчик - экстраверт, просто невыносимо смотреть, как он скучает по обществу себе подобных. Иногда эта проблема решается с помощью зеркала, но можно поселить в клетку к пернатому отшельнику игрушку попугайчика в домике. Бывает, птица отвергает такой суррогат для общения, но в большинстве случаев попугайчику хватает того, что он видит собеседника. Говорить же он и так может за двоих.

Собачьи украшения

Рассматривая симпатичные заколки и резинки, трудно сказать, для кого они предназначены: для собачки или для маленькой девочки. Для участия в выставках подобранная шерсть - необходимое условие для длинношерстных собачек, мальтийских болонок, к примеру, да и в повседневной жизни ими удобно пользоваться, чтобы уши не лезли в тарелку или во время прогулок.