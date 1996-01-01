Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Меняем "Вискас" на заводную мышь
Для домашних любимцев есть все: клубы и выставки, конкурсы и соревнования, парикмахерские и гостиницы, и даже огромный ассортимент игрушек. В наиболее прогрессивных зоомагазинах новинки появляется ежемесячно, при чем игрушки бывают не только для собак и кошек.
Мыши
В основном встречаются четыре типа игрушечных мышек: мягкие, гремящие, пищащие и заводные. Гремящую или пищащую мышь лучше выбирать, исходя из темперамента вашей кошки, в зависимости от того, что она с ней будет делать: с шумом гонять по всей квартире или лениво сжимать в когтях, валяясь на полу.
Заводных мышей чаще всего покупают для взрослых и бесстрашных котов, ведь у кошки или маленького котенка гремящее скоростное существо может навсегда отбить желание играть и охотиться. По той же причине не имеют большой популярности и новомодные электронные мыши со светящимися глазами на батарейках. Электронных и заводных мышек чаще покупают для собак-крысоловов, например такс.
Мягких мышей владельцы кошек покупают охотнее всего. Они сделаны из экологически чистых материалов и покрыты кроличьей шкуркой, поэтому кошка может жевать и терзать их в свое удовольствие. Такие забавы с мышкой меньше всего тревожат слух людей, живущих в доме.
Резиновая палка
Часто собаки, особенно крупных пород, любят грызть и, что гораздо хуже, тащить домой старые пластиковые бутылки, найденные где-нибудь на улице. Такая нежная привязанность порой не нравится хозяевам, которые вовсе не собираются превращать свой дом в склад помятых пластиковых бутылок. В качестве достойной замены им предлагается резиновая палка. Она сделана из резины для производства детских игрушек, поэтому совсем не имеет неприятного запаха.
Домик для хомяка
На фоне уютного человеческого жилья хомячок в клетки выглядит угнетающе. Что не говори, а решетка - она всегда решетка, поэтому клетку можно заменить круглым и прозрачным пластиковым домиком. Учтите, очень крупному зверьку в нем будет тесно. В домике есть два этажа, а также узенькие овальные окошки-бойницы для свежего воздуха. Закрывается жилище сверху крышкой, похожей на мордочку задумчивого хомки. Ко всему прочему такой домик, произведенный в Италии, по форме напоминает природное гнездо хомяка. Им удобно пользоваться, если вы захотите взять своего дорогого грызуна с собой на природу или в дальнюю поездку.
Если вы уж решили держать своего хомяка в клетке, то хотя бы сделайте так, чтобы ее интерьер был не хуже, чем у вас в квартире. Для начала можно приобрести две вещи: "туалет" и "парикмахерский салон на дому". "Туалет" имеет один вход, и, если вы приучите любимца к нему, это облегчит чистку клетки. Тоннелевидный "салон" имеет два входа, когда грызун пробегает через него, внутри вращается мягкая щеточка-расческа.
Игрушка для попугая
Многим неудобно держать двух птичек, но если ваш попугайчик - экстраверт, просто невыносимо смотреть, как он скучает по обществу себе подобных. Иногда эта проблема решается с помощью зеркала, но можно поселить в клетку к пернатому отшельнику игрушку попугайчика в домике. Бывает, птица отвергает такой суррогат для общения, но в большинстве случаев попугайчику хватает того, что он видит собеседника. Говорить же он и так может за двоих.
Собачьи украшения
Рассматривая симпатичные заколки и резинки, трудно сказать, для кого они предназначены: для собачки или для маленькой девочки. Для участия в выставках подобранная шерсть - необходимое условие для длинношерстных собачек, мальтийских болонок, к примеру, да и в повседневной жизни ими удобно пользоваться, чтобы уши не лезли в тарелку или во время прогулок.
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- "Это настоящая золотая жила"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники