Завершается ремонт аварийного пирса на улице Батарейная во Владивостоке. У нового пирса суда будут швартоваться уже в августе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, готовность объекта составляет 95%. Причальное сооружение фактически построено заново. Прежняя разрушенная конструкция была демонтирована, а на ее месте установили новую арматуру и металлические балки - для усиления железобетонных колонн и эстакад, произвели огрунтовку свай и анкерных плит, выполнили бетонирование пирса. Сейчас бригады подрядной организации "Дальводстрой" заняты асфальтированием его поверхности. Общая площадь покрытия составит 267 кв. метров.

Работы на этом объекте должны закончиться к 1 августа. Реконструкция охватит два других сооружения - на мысе Песчаный и острове Русский. В прошлом году за счет городского бюджета здесь были произведены работы капитального характера по ремонту конструктивных элементов строений, а в этом году будет выполнена вторая очередь проекта. Так, на Песчаном забетонируют 532,5 кв. м пирса, установят армосетки. На реализацию программы по восстановлению пирсов в 2007 году администрация Владивостока выделила 10 млн руб.