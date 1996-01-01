www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

За безупречную службу на боевом посту

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Юрист по образованию, репортер и фельетонист по призванию и профессии Валерий Семенович работал в крупнейших многотиражных изданиях страны и края - от газеты "Красное знамя" до журнала "Крокодил". Он автор нескольких книг. В последние годы трудился в "Рыбаке Приморья", газетах "Утро России", "Арсеньевские вести".

А начинал блестящий фельетонист свою карьеру в дивизионной газете "На боевом посту" и был редактором ведомственного издания УВД "За безупречную службу".

"Шли годы", как сказал бы поэт, но Валерий Куцый и сегодня на боевом посту и за безупречную службу профессии и обществу назван Почетным гражданином города.

- Валерий Семенович, и как вам в новом качестве?

- Еще не осознал, но приятное состояние, поверьте. И званию нужно соответствовать.

- Вы - одно из лучших перьев Владивостока. Как оцениваете состояние журналистики в стране? Мы - четвертая власть, или?

- Мы не четвертая власть и не пятнадцатая. Журналистика превратилась в подобие сервиса. Коммерциализация прессы привела к тому, что практически все электронные СМИ, за исключением канала "Культура", стали на одно лицо. Раньше на телевидении блистали звезды, а сейчас кукуют шоумены.

- Свобода слова, как талант, она есть или ее нет. Вы пишите в условиях свободы слова?

- Я пишу то, что хочу сказать, но приходится чем-то жертвовать. Я расплачиваюсь судебными исками.

- Как вы оцениваете местные СМИ?

- Электронные вызывают грусть, и не только информационную. Из эфира льется полуграмотная речь, эти безумные "как бы". Или (просто тошнит) - профессиональный журналист в эфире порет: "Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке". А ведь кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Жалею, что продано "Радио "Владивосток", что перелицевалась радиостанция "Лемма". А ведь была общественной трибуной с крепкими журналистами.

Читаю "Дальневосточные ведомости", "МК", "Золотой Рог" делает очень полезное дело с точки зрения экономической информации и просвещения.

- В этом месте подробнее, пожалуйста, чтоб уж "кукушка хвалит петуха"...

- Неправда, не во всем хвалю. Раньше многим трудно было не отличить Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бабеля и т.д. В сегодняшних газетах, и в вашей в том числе, засилье иностранщины. Уж если президент объявил нынешний год Годом русского языка, то уж хоть в этом году давайте обойдемся без "дилеров" и "киллеров", "девелоперов" и "пиаров", "ритейлеров" и прочего.

- А за какую партию будете зимой голосовать?

- Хотел бы за какую-либо из правых партий, но ведь посмотрите, какой среди них раздрай. Обидно. Но ведь не за ЛДПР же, пусть ее маргиналы (люди без корней - специально в Год русского языка) поддерживают. За правящую партию - никогда. Размышляю.

- Вы согласились бы написать материал в вашем любимом жанре фельетона для "Золотого Рога" о состоянии гражданского общества? Вы ведь сейчас свободный журналист.

- А вы напечатаете?

- "Вы пишите, вы пишите, вам зачтется". Ваш любимый девиз (франц. Devises - краткое изречение)?

- Делай, что должен, и будь что будет.

- Вы фаталист?

- Да.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru