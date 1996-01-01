За безупречную службу на боевом посту

Юрист по образованию, репортер и фельетонист по призванию и профессии Валерий Семенович работал в крупнейших многотиражных изданиях страны и края - от газеты "Красное знамя" до журнала "Крокодил". Он автор нескольких книг. В последние годы трудился в "Рыбаке Приморья", газетах "Утро России", "Арсеньевские вести".

А начинал блестящий фельетонист свою карьеру в дивизионной газете "На боевом посту" и был редактором ведомственного издания УВД "За безупречную службу".

"Шли годы", как сказал бы поэт, но Валерий Куцый и сегодня на боевом посту и за безупречную службу профессии и обществу назван Почетным гражданином города.

- Валерий Семенович, и как вам в новом качестве?

- Еще не осознал, но приятное состояние, поверьте. И званию нужно соответствовать.

- Вы - одно из лучших перьев Владивостока. Как оцениваете состояние журналистики в стране? Мы - четвертая власть, или?

- Мы не четвертая власть и не пятнадцатая. Журналистика превратилась в подобие сервиса. Коммерциализация прессы привела к тому, что практически все электронные СМИ, за исключением канала "Культура", стали на одно лицо. Раньше на телевидении блистали звезды, а сейчас кукуют шоумены.

- Свобода слова, как талант, она есть или ее нет. Вы пишите в условиях свободы слова?

- Я пишу то, что хочу сказать, но приходится чем-то жертвовать. Я расплачиваюсь судебными исками.

- Как вы оцениваете местные СМИ?

- Электронные вызывают грусть, и не только информационную. Из эфира льется полуграмотная речь, эти безумные "как бы". Или (просто тошнит) - профессиональный журналист в эфире порет: "Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке". А ведь кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Жалею, что продано "Радио "Владивосток", что перелицевалась радиостанция "Лемма". А ведь была общественной трибуной с крепкими журналистами.

Читаю "Дальневосточные ведомости", "МК", "Золотой Рог" делает очень полезное дело с точки зрения экономической информации и просвещения.

- В этом месте подробнее, пожалуйста, чтоб уж "кукушка хвалит петуха"...

- Неправда, не во всем хвалю. Раньше многим трудно было не отличить Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бабеля и т.д. В сегодняшних газетах, и в вашей в том числе, засилье иностранщины. Уж если президент объявил нынешний год Годом русского языка, то уж хоть в этом году давайте обойдемся без "дилеров" и "киллеров", "девелоперов" и "пиаров", "ритейлеров" и прочего.

- А за какую партию будете зимой голосовать?

- Хотел бы за какую-либо из правых партий, но ведь посмотрите, какой среди них раздрай. Обидно. Но ведь не за ЛДПР же, пусть ее маргиналы (люди без корней - специально в Год русского языка) поддерживают. За правящую партию - никогда. Размышляю.

- Вы согласились бы написать материал в вашем любимом жанре фельетона для "Золотого Рога" о состоянии гражданского общества? Вы ведь сейчас свободный журналист.

- А вы напечатаете?

- "Вы пишите, вы пишите, вам зачтется". Ваш любимый девиз (франц. Devises - краткое изречение)?

- Делай, что должен, и будь что будет.

- Вы фаталист?

- Да.