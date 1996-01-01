На безгрибье и сыроежка - гриб

- Каждый год в середине июля езжу с семьей за грибами. Место свое есть, никогда без добычи не возвращались, а в этот раз осечка вышла. Что случилось и будут ли вообще грибы этим летом?

Прокомментировать ситуацию "ЗР - Диалог" попросил старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук ДВО РАН Евгению БУЛАХ. Грибами она занимается уже 30 лет.

"На лесной урожай влияют климатические условия, грибам необходимы тепло и влага. Обычно в июне появляется большое количество крупных грибов: белые, маслята, обабки. Однако весна запоздала, и недостаток влаги сказался на количестве грибов, хотя древесные грибы (ивняки, ильмаки) пошли вовремя, - рассказала она. - Хорошие грибные места сейчас находятся в дубняках, на холмах в районах за Уссурийском". На грибную жизнь влияют не только погодные условия, но и частые лесные пожары, и осветление лесов. "Количество видов грибов не уменьшилось, - утверждает специалист ДВО РАН, - уменьшилось количество плодовых тел. Грибы питаются лиственной подстилкой и не любят светлые места".