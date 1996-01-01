День ВМФ отметим с размахом

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор ФЕДОРОВ утвердил программу основных мероприятий празднования Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке.

29 июля в праздничных мероприятиях примут участие представители командования Тихоокеанского флота и взаимодействующих силовых структур, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, ветераны флота, моряки-тихоокеанцы, гости и жители столицы Приморья, сообщили в пресс-службе ТОФ. Торжества, посвященные празднику, пройдут во всех без исключения частях и на кораблях в местах дислокации флота.

Во Владивостоке заканчивается подготовка назначенных сил и войск к военно-морскому параду, идут репетиции театрализованного представления. Число его участников составит нескольких сот человек. Линию морского парада, которым будет командовать командующий Приморским объединением кораблей вице-адмирал Виктор ЧИРКОВ, составят надводные корабли различных классов и подводная лодка.

Праздничный концерт-поздравление, посвященный Дню ВМФ России, пройдет уже сегодня, 26 июля, с 16.00 до 18.00, в Доме офицеров флота Владивостокского гарнизона. 29 июля в 10.30 пройдет церемония возложения венка и цветов к вечному огню мемориала "Боевая слава ТОФ".

В предпраздничные дни для всех желающих гостеприимно откроет двери мемориальная ПЛ "С-56", военно-исторический музей ТОФ. Во флотских коллективах пройдут торжественные собрания, состоится чествование ветеранов.

День празднования, 29 июля, начнется с построения личного состава для торжественного подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания, объявления приказов и поздравлений министра обороны Российской Федерации, главнокомандующего ВМФ, командования и Военного совета Тихоокеанского флота. Начало военно-морского парада и театрализованного представления состоится в 11.00. Местом проведения станет водная станция ТОФ.

Театрализованное представление расскажет о страницах ратной истории России, сегодняшнем дне флота, будут продемонстрированы возможности вооружения и боевой техники, выполнены боевые упражнения, спортивные, музыкальные, юмористические номера. Зрители смогут оценить выучку противолодочников, катерников, минеров, морских пехотинцев, бойцов специального назначения, мастерство спортсменов и артистов творческих коллективов флота и города, воспитанников детских патриотических клубов.

Традиционными участниками шоу как всегда выступят Нептун и его свита. Шестой год подряд эту роль будет играть капитан 1 ранга Виктор КРАВЕЦ.

Завершится празднование фейерверком, первый залп которого будет произведен в 22.00 с мыса Бурный.

В связи с тем, что все желающие не смогут увидеть театрализованное представление в День ВМФ, Командование ТОФ приглашает желаюших на генеральную репетицию праздника которая состоится 27 июля, начало в 11.00. Вход со стороны гостиницы "Владивосток"