Лидирует пляжная литература

То, что Россия давно перестала быть самой читающей страной в мире, ни для кого не секрет. "ЗР - Диалог" попытался выяснить текущие читательские предпочтения жителей города. Оказалось, летом на ура расходятся "Карты дорог Приморского края" и бестселлер Ксении СОБЧАК "Выйти замуж за миллионера". Молодежная аудитория, как и 10 лет назад, зачитывается Стругацкими, женщины нежно любят Донцову, мужчины - документальные книги о многочисленный войнах.

Татьяна ЖЕРНАКОВА, заведующая книжным отделом магазина "Кругозор":

- Мы стараемся популяризировать региональную тематику. У нас приобретают "Карты автомобильных дорог Приморья", "Растения и животные Японского моря" и фотоальбомы с видами Владивостока. Летом раскупаются мини-издания романов Донцовой, удобно почитать на пляже. Сама я предпочитаю современных авторов - Вильмонта, Машу Трауб, Дашу Рубинс - это легкое чтение про жизнь, про любовь, про взаимоотношения, но без хеппи-энда.

Юля, менеджер магазина "Книжный червь":

- Наша тройка лидеров продажи такова: на первом месте - Ник ПЕРУМОВ с книгой "Семь зверей Райленга", на втором - Стивен КИНГ с "Историей Лизи", на третьем - Пауло КОЭЛЬО с "Ведьмой из Портобелло". Конечно, лидеры продаж не вполне точно отражают вкусовые читательские предпочтения. Сейчас, например, неплохо расходятся путеводители по странам мира.

Наташа, менеджер магазина "Книгомир":

- Из новинок можно отметить Пауло КОЭЛЬО "Ведьма из Портобелло", Бориса АКУНИНА "Нефритовые четки", Оксану РОБСКИ и Ксению СОБЧАК "Выйти замуж за миллионера". Безотносительно ко времени издания расходятся такие авторы, как Патрик ЗЮСКЕНД, Ден БРАУН, а также женские детективы МАРИНИНОЙ, УСТИНОВОЙ, ДОНЦОВОЙ. Мужчины покупают техническую литературу и что-нибудь про войну.

Андрей ПУШКАРЕВ, шеф-редактор газеты "Золотой Рог":

- Сейчас читаю Николая Задорнова "Капитан Невельской", интересно знать, что было на Дальнем Востоке до нас. Принципиально не читаю классическую художественную литературу. Авторы явно скучали от жизни, у них было слишком много времени думать о вещах, не касавшихся их лично.

Андрей, студент:

- Стругацких люблю. Друг дал почитать "Пикник на обочине". Хорошая фантастика развивает мышление, не то что заданные по программе школьные книжки. Думать невозможно, неинтересно.

Нина, студентка:

- Читаю я часто, в основном про любовь. Последнее прочитанное - "Таис Афинская". Такая женственная была барышня и знала, чего хотела, сейчас таких нет.

Николай, студент:

- Иногда и почитать можно. Последнее произведение - "В поисках скрижали" Анхельд де Коатье.

Сергей, студент:

-Я люблю читать, просто обожаю. В книгах я нахожу то понимание, которого не чувствую при общении с людьми. Хорошая книга подобна хорошему другу, а может, даже лучше. Последнее, что читал, - "Песнь о моём Сиде".

Катя, студентка:

- К книгам равнодушна, но женские романы и журналы люблю. "Мастера и Маргариту" по школьной программе осилила и журнал GLAMOUR на днях полистала.