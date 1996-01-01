Непобедимая свалка

Каждый день приближает нас к 2012 г. Будет в конечном итоге форум АТЭС во Владивостоке или нет, станет известно ближе к осени. Но готовиться к нему надо, и в первую очередь неплохо бы избавить город от мусора.

Первое впечатление от увиденного, как известно, самое сильное. Сопки, море, достаточно мягкий климат - это то, что выигрышно отличает Владивосток от многих российских городов. Ландшафтное разнообразие побережья позволяет нам конкурировать с лучшими туристическими центрами, с одной лишь разницей - мы не умеем или не хотим привлечь к нашим преимуществам внимание инвесторов. И главными проигрышными аргументами для нас являются огромная мусорная свалка на живописном побережье Уссурийского залива и по-прежнему полное отсутствие в городе очистных сооружений.

Инвестиционное пугало

Давно замечено: чем более жизненно важный вопрос стоит на повестке дня, тем больше вокруг него политики. Уж сколько лет и сколько разговоров было вокруг этих двух городских проблем. Вот и недавно на Втором международном экологическом форуме во Владивостоке говорили все о том же. Не просматривалось только инвестиционной активности. Как отметили наблюдатели в кулуарах, вся причина прохладного, если не скептического отношения к городской мусорной проблеме, в отсутствии у власти внятной стратегии в борьбе с отходами. Инвесторы и готовы бы рискнуть деньгами, но не уверены, что смогут их вернуть. По словам компетентного источника, "есть технологии, есть люди, есть деньги, но при слове "администрация"...

Вот и получается, что мы по-прежнему опаздываем там, где нужно не просто торопиться, а делать все еще вчера. Экологи говорят: проблема есть, значит, ее надо решать. У нас же ситуация лишь усугубляется. Надо строить новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО), потому что официально старая Горностаевская свалка закрыта уже несколько лет, но земля под полигон еще не отведена. Участок, где предполагается его строить, все еще принадлежит Минобороны, которое хочет получить за это компенсацию. Кроме того, как ответили ДДГ "ЗР" в администрации края, все еще не утверждены параметры нового полигона. Очередное совещание по отводу земель планируется провести в конце июля, но никто не гарантирует, что именно на нем будут приняты все решения. Даже лоббисты, которые хотят получить деньги на утилизацию мусора из федерального бюджета, их не получат, если не будет сделан землеотвод и утверждена проектно- сметная документация на строительство.

Амурский сортир

Говорят, что у искусственно выращенной норвежской семги белое мясо. Она подкрашена в розовый цвет для придания товарного вида. Рыба теряет цвет, по мнению специалистов, потому что живет фактически в собственных отходах. Так и мы с Амурским заливом. Сколько лет ни говорят о необходимости строительства во Владивостоке очистных сооружений, всякий раз находится причина, чтобы все оставить без изменений. Претендент на форум АТЭС - единственный в России крупный город, который по-прежнему не имеет системы очистных сооружений. Только 5%-8% бытовых и промышленных стоков во Владивостоке, по данным экологов, подвергаются очистке, что приводит к сбросу в Японское море ежегодно более чем 300 тыс. куб. м отходов. Можно ли в этой ситуации реально рассчитывать на какие-то инвестиции?

В своем последнем заявлении по поводу строительства очистных во Владивостоке, было это в начале июня на уже упомянутом экологическом форуме, в приветственном слове к собравшимся губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН обещал, что они будут построены до 2011 г. В июне край должен был получить заключение госэкспертизы на этот проект. Но уже конец июля, а заключения еще нет. Значит, не будет и денег, и обещанного тендера на выбор подрядчика.

Доходы с отходов

Широко известен афоризм, что отходы - это природные ресурсы, оказавшиеся не на своем месте. Даже простой бытовой мусор, не говоря уже о промышленных отходах, или отходах горнодобывающих предприятий, является Клондайком для тех, кто знает, как с ним поступить и что с него получить. Мировой опыт показал, что мусор - привлекательный источник вложения капитала.

По мнению главного технолога компании, которая занимается разработкой и проектированием установок перолизного типа, ООО "НПП "Энергия-КМ" Николая КУЛИКОВА, есть технологии, позволяющие в относительно короткие сроки избавить нас от самых проблемных отходов. С их помощью можно утилизировать если не все, то большую часть бытовых отходов, лесопереработки, очистить городские стоки, избавиться от золоотвалов, автомобильных покрышек и прочего мусора. Т.е., по сути, реализовать самые горячие для края проекты и при этом получить продукты переработки, пригодные для дальнейшего использования и продажи. Например, автомобильное топливо, доменный шлак, металлы и прочее, прочее. Причем эти технологии не надо покупать за большие деньги где-то за границей. У нас в крае разработают и выполнят любую установку для термической переработки мусора. И это будет не просто мусоросжигательный завод, который создает проблемы с экологией не меньше чем дымящаяся свалка. Технология пиролиза, в разработке которой наши, местные, специалисты продвинулись дальше других не только в России, но и странах АТР, позволяет утилизировать даже диоксиды.

В России работает уже более ста подобных установок, выполненных на основе первых, спроектированных дальневосточными специалистами. А самой технологии уже около 10 лет, и каждые 2-3 года она обновляется. Остается только удивляться, почему она до сих пор не нашла применения у себя в крае.

По словам Куликова, избавить Владивосток от Горностаевской свалки с помощью такой установки можно, минимум, за 10 лет. Разработчики даже выполнили концепцию завода под владивостокскую свалку. Построить установку можно за считанные месяцы. Причем окупаться она начнет практически сразу, а прибыль многократно превысит вложения.

Кстати говоря, проектировщики предлагали свои услуги администрации края. Ответ был таков: "Подавайте официальную заявку". "А на что подавать заявку? - резонно замечает Куликов. - Мы показали, что можем сделать на пути решения этой проблемы, а вы сформулируйте нам конкретную задачу. Я должен подать заявку на участие в конкретном тендере, на конкретных условиях. А тендер пока никто не объявлял".

Да, тендер под такой проект не объявлялся. Зато мэрия Владивостока объявляла года 2 назад тендер на покупку для города пиролизной установки. Однако вместо нее на Филиппинах был куплен станок для измельчения мусора и производства тротуарной плитки с его добавлением. Тот, кто принимал решение о выделении на нее денег, наверное, забыл, что живет в России, где сезонная смена времен года, или не знал, что главным санитарным врачом РФ Онищенко запрещено использовать ТБО в качестве строительного материала в северных регионах. А если знал и не забыл?

Налицо - фактическая подмена понятий. Администрация города должна была отменить итоги того конкурса и объявить новый, но и этого не было сделано. Более того, на общественных слушаниях, касающихся размещения целой серии таких заводиков по всему Владивостоку, возмущенные жители обещали бастовать и взрывать эти заводы.

Ждать некуда

Весь мир сейчас в растерянности, что делать с мусором. Но Владивостоку, который уже давно погряз в отходах, стоит на полуострове и, значит, не имеет лишней земли для свалок, надо строить современный мусороперерабатывающий комплекс. То, что предлагают сегодня разработчики, является оптимальным решением, будет интересно инвесторам, позволит нам за 10-30 лет избавить город от мусора. А за это время сложно научить людей раздельному сбору отходов, как это делается в развитых странах. А там, гладишь, подойдут более совершенные технологии.