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В Приморье две беды: политики и дороги
Для федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Восток и Забайкалья" приморские власти предложили целый список мероприятий по реконструкции и развитию дорог, которые предполагается осуществить в 2008-2013 годах.
В частности, в программе идет речь об автодорогах Владивосток - Находка - порт Восточный (общие затраты 3 004,4 млн руб.), Уссурийск - Пограничный - Госграница (4 870,3 млн), Раздольное - Хасан (5 001,3 млн), Терней - Малая Кема (3 970 млн), Рудная Пристань - Терней (4 331,3 млн). Кроме того, значительное дорожное строительство предполагается и подпрограммой "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". Последние объекты непосредственно "завязаны" на работы, которые планируется провести на юге Приморья к форуму АТЭС. Здесь, например, речь идет о строительстве дороги от аэропорта Кневичи до бухты Патрокл во Владивостоке и до мостового перехода на о. Русский (стоимость дороги 14 258 млн), о реконструкции части автодороги М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток (5 095 млн) и так далее.
Между тем первая полноценная программа, касаемая развития дорожной сети южного Приморья, была разработана еще в 60-е годы. В то время на развитие этого региона обратил внимание сам Никита ХРУЩЕВ, побывавший во Владивостоке проездом из Сан-Франциско. А раз партия в лице генсека ЦК КПСС сказала "Надо", народ, подстегнутый руководством на местах, ответил "Есть".
Как рассказал один из бывших строителей-дорожников, разработанная тогда программа была, не в пример нынешней, более цельной и логичной и предполагала не очаговое развитие отдельных автодорог, а создание целой сети новых транспортных артерий на территории края.
Одна такая новая дорога должна была прорезать Приморье с Находки через Лазо и Ольгу до Кавалерово, а в перспективе и дальше. Предполагалась серьезная реконструкция автодороги, соединяющей Владивосток и Находку. Новая дорога должна была соединить Находку с Уссурийским районом. Отдельная трасса разгружала участок Владивосток - Уссурийск. Тогда было запланировано строительство и объездной дороги в районе разрезанного ныне перегруженной автодорогой М-60 Уссурийска. И так далее. Часть проектируемых тогда автодорог повторяла конфигурацию некоторых из нынешних проектов. По мнению источника, планы дорожного строительства тогда были привязаны к запросам растущей региональной экономики и укладывались в контекст общего тогда еще бурного развития региона.
Однако "хрущевской" программе, рассчитанной на 15 лет, так и не довелось быть осуществленной до конца. Хотя многое и было сделано. В частности, именно тогда на многих кризисных участках приморских дорог появились капитальные мосты новых конструкций. Их делали специально под прохождение новых автотрасс.
По мнению источника, главной причиной отказа от выполнения той программы стали, если так можно выразиться, политические причины. Окончание масштабных работ, как и их начало, было связано с визитом в край нового генсека БРЕЖНЕВА. Тогда во Владивостоке состоялась его встреча с американским президентом ФОРДОМ. Якобы Леониду Ильичу так не понравился путь от местного аэропорта до города, что он публично попенял за это первого секретаря крайкома партии Виктора ЛОМАКИНА. Вот последний, не долго думая, и решил исправить оплошность. А поскольку плановая экономика не предполагала столь резких изменений, то, дескать, по указанию Ломакина все ресурсы приморских дорожников и были брошены на коренную реконструкцию трассы Аэропорт - Владивосток.
В скороспелом плане, как у нас принято, не удалось предусмотреть всех нюансов. И это привело к тому, что сроки реконструкции растянулись на годы. Стройка то и дело останавливалась из-за неожиданно возникающих препятствий. Например, из-за всеобщей неразберихи было порвано несколько кабелей связи, в том числе имеющих стратегическое значение. Разбирательства между силовиками и строителями были тогда частным явлением. Бывали случаи, когда целые районы города надолго оставались без телефонной связи. Новый объект высасывал ресурсы не только из закромов дорожников, но и из всей строительной отрасли региона. "Благодаря" наспех возводимой трассе по некоторым подсчетам только во Владивостоке своих квартир так и не дождалась почти тысяча семей. Кстати, многие параметры стройки не достигнуты до сих пор. Фактически трасса была сдана так и не доведенной до ума.
Новую же программу ряд дорожников еще советской школы также считают в значительной степени конъюнктурной. Особенно их смущает акцент на форум АТЭС, а не на существующие потребности края. Ради разового мероприятия будет построена сеть дорог, дальнейшая эксплуатационная ценность которых весьма сомнительна. Непроработанной они видят также программу масштабной реконструкции дороги М-60 "Уссури". Ее планируемая модернизация и расширение на ряде участков может, например, упрется во все те же злополучные кабели, в том числе и трансконтинентальные, проложенные вдоль дороги.
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