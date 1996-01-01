Большой Владивосток: мифы и реальность

Цена престижа России на проведение Олимпийских Игр-2014 в Сочи - озвучена: около $12 млрд, в том числе около 60% из госбюджета. А на проведение косметической операции Владивостока, чтобы встретить АТЭС в 2012 г., нужно $7 млрд, из них 60% - из федерального бюджета. Но если в Сочи после Олимпиады останется курорт мирового уровня, то на востоке рациональность таких трат - большой вопрос. На него и предстоит ответить президенту ПУТИНУ, прежде чем в сентябре на саммите в Сиднее он сделает официальную заявку.

Вернее, ответить на него должно правительство. Не только по принципу "из Москвы виднее", но еще и потому, что предложенные из Приморья мероприятия подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" не отвечают на главный вопрос: во имя чего? Не на час же строить потемкинскую деревню! С одной стороны, Владивосток сможет, наконец, реализовать неоднократные попытки превратить форпост страны на Дальнем Востоке в "восточную столицу" России в Азии. С другой, а какие столичные функции ей предстоит выполнять? Со стратегией как раз ни в Кремле, ни на Новом Арбате, ни наши местные верхи определиться не могут. Не они первые.

В этом году исполняется 15 лет проекту "Большой Владивосток". Первым шагом к нему, кстати, была подготовка к открытию города, и сам проект был нацелен примерно на те же задачи.

Об уроках теперь уже истории и их влиянии на день сегодняшний ДДГ "ЗР" рассказал инициатор и один из авторов концепции "Большого Владивостока" (БВ), бывший заместитель председателя городского Совета народных депутатов, директор Института региональных проектов Тихоокеанского центра стратегических разработок, кандидат экономических наук Юрий АВДЕЕВ.

- До последнего проекта у города было несколько подобных попыток выработать стратегию развития. И каждый раз новая команда, придя к власти, - будь то город, да и край - начинала с новой программы. У нас проблемы с преемственностью или сила романтики такова, что эти программы делают глобальными, а потому заведомо невыполнимыми?

- То, что происходит сегодня, - это игнорирование, а может, просто неведение о том, что было до них. Наверное, поэтому Владивосток называют еще городом нереализованных генпланов. На недавней презентации книги В.АНИКЕЕВА и В.ОБЕРТАСА "Генеральные планы Владивостока" я был в тихом миноре. За почти полтора века развития города предлагалось много идей: не без ошибок и просчетов, но были смелые, крупные проекты. Часть их реализована, а что-то осталось на бумаге.

Если вспомнить историю Владивостока, еще на первых шагах (1860 г.) он виделся "большим портовым городом". Первый вариант БВ разработан в 30-е годы прошлого века. В 60-е по инициативе ХРУЩЕВА его хотели сделать "советским" Сан-Франциско. Каждый раз на переломе значимых исторических дат и событий Владивостоку пытались придать мощный импульс развития, но редко обращались к идеям и проектам предшественников.

Начало 90-х нам тоже виделось принципиально новым этапом в развитии города. У него появился такой важный ресурс, как статус открытого города и возник колоссальный интерес со стороны соседей по региону. Немаловажно, что тогда к руководству в городе и крае пришла научная интеллигенция. Если раньше мы несли свои рекомендации в крайком и крайисполком, то теперь получили возможность внедрять результаты исследований.

Все было по-новому: до этого генпланы строились в парадигме закрытого города, а когда его открыли, появилась возможность использовать новые инструменты и субъекты развития в рамках новых институтов.

Мы пытались посмотреть на город в перспективе до 2010-2015 гг., увязывая воедино экономику с социальной сферой, пространственным развитием города, экологией и архитектурой, а также активно выйти на освоение островных территорий. Тогда мы впервые оценивали возможности движения города на юг - на острова Русский, Попова и т.д.

- Хоть что-то было реализовано?

- К сожалению, не так много, как задумывалось. Но даже через 15 лет не стыдно взять в руки "Концепцию экономического развития южного Приморья "Большой Владивосток" (1993 г.). Реализация любого проекта начинается с финансирования. В то время мы активно работали с Американским агентством по международному развитию (USAID), привлекая американских волонтеров и профессиональных юристов из Сан-Диего. Они консультировали нас по правовым вопросам, обеспечивали продвижение нашей заявки на грант USAID. Под одну из программ "Мобилизация финансовых ресурсов для развития Владивостока" были выделены по тем временам огромные деньги - $3 млн. Замечу, что грантополучателем были не мы: в тендере на управление ими участвовало 46 американских компаний. Выиграл конкурс известный институт из Северной Каролины.

Программа работ была рассчитана на два года. Но там не закладывались такие обстоятельства, как смена властей "с выносом тел" и т.п. Американцы отработали честно и грамотно: они оснастили компьютерной техникой, закупленной в США, городское и районные финансовые управления, создали единую информационную сеть, обучили, как смогли, наших бухгалтеров, даже свозили две дюжины их на экскурсию в США, регулярно проводили во Владивостоке обучающие семинары. Но это не имело отношения к первоначальному замыслу: те, кто управлял городом и кому досталось это наследство, не понимали, откуда эта благодать, а те кто задумывал это, были уже не при делах.

Два с половиной года практически еженедельно на 9-м этаже мэрии проходили заседания, анализировалась ситуация, заслушивались проблемные доклады. Кроме концепции развития города было разработано 9 целевых программ, получено 34 отчета, в работе участвовали более 200 человек. Сегодня можно только сожалеть, что работы прекратились, а ведь за первым грантом могли последовать другие, если бы у сменяющихся глав города была бы хотя бы толика интереса к перспективам его развития.

Виктор ЧЕРЕПКОВ, узнав, что не сможет распоряжаться финансами, потерял интерес к проекту. Сменивший его Константин ТОЛСТОШЕИН, по-моему, даже не знал, что у него в "Сером доме" чуть ли не пол-этажа занимают "империалисты". А потом интерес к Владивостоку постепенно затух, разве только еще какое-то время Европейский банк реконструкции и развития пытался расшевелить город на коммунальные проекты, обеспечение водоснабжением, строительство дорог. Но городскому начальству было не до этого...

- С тех пор власти представляли нам множество программ. Для Евгения НАЗДРАТЕНКО концепцию развития Приморья писали московские специалисты. Где 50 млн руб. за ее разработку, понятно. А где сама программа? Сергей ДАРЬКИН, идя на выборы, убеждал, что у него есть программа развития Приморья, подготовленная группой ученых из Института географии ДВО РАН. Вскоре он заказал программу ТЦСР. Она была обнародована накануне 2004 г. и рассчитана на период до 2010 г. Время ее реализации не истекло, но уже идет лавина информации о тендерах на разработку программ, стратегий и концепций, объявленных краевой и городской властями, а также Минэкономразвития (практически с той же задачей). При столь богатой истории нереализованных программ людям, живущим в крае, сложно поверить в то, что за пять лет, даже если будет достаточно денег, удастся все обустроить к саммиту АТЭС. И дело, похоже, не только в деньгах, но и в менеджменте...

- Любое дело начинается с того, что определяешь, чего ты хочешь. Это и есть концепция. Дальше, на какой срок это "хотение" распространяется, за счет каких ресурсов может быть реализовано, на каких главных направлениях ресурсы должны быть сконцентрированы, чтобы достичь желаемого. Это уже стратегия. А дальше - программа, где главное - индикаторы, по которым можно определить, куда и как развиваются процессы, чем мы это меряем и какие коррективы нужны по ходу реализации программы. После этого планы, отчеты, контроль, корректировка - и все сначала.

У нынешнего губернатора действительно была предвыборная программа, и я даже имел к ней отношение. В последующие годы по его инициативе была разработана Стратегия края и города до 2010 года, 16 целевых программ. Эти документы позволяли удерживать главные цели и добиваться существенных результатов: наполнение бюджета, выполнение социальных программ, бороться с бедностью и многое другое. В их разработке участвовали практически те же люди, что и в "Большом Владивостоке", и основные направления в развитии города и края сохранялись, но этого, оказывается, недостаточно.

Нужна сильная воля, чтобы удержаться от соблазна ограничиться разовым документом в надежде, что последующий успех гарантирован автоматически. Выбор стратегии каждый раз требует новых ресурсов, выбора новых направлений, включения механизмов, которых не было ранее. Но вместе с тем должно быть внимательное и бережное отношение к тому, что уже было сделано.

Начавшаяся подготовка к саммиту АТЭС - большое дело. И то, что инициативу подготовки взял на себя федеральный центр, - замечательно! С другой стороны, времени до 2012 г. не так много. Более того, каждый раз одна и та же ошибка: проблема видится главным образом в возведении объектов.

Ну, построим мы конгресс-центр, гостиницы, жилье и много еще чего с учетом того, что нужно принять до 10 тыс. человек. Модернизируем аэропорт, а в нем туалеты и прочие мелочи, на которые мы не обращаем внимания, должны работать как часы. Транспортные магистрали, безопасность на дорогах, внимательные и дисциплинированные водители. Технически - вопросов нет, построить можно и в короткие сроки.

А вышколить людей для обслуживания этого количества гостей? Когда и кто будет этим заниматься? Пока это не предусматривается ни в одном из технических заданий на подготовку к грандиозному мероприятию. Причем их нужно обучить не только хорошим манерам и языку, но и элементарному - улыбаться, а не морщить лоб! И эту программу обучения нужно начинать до возведения фундаментов основных объектов к саммиту АТЭС. Вот где нас достанет самая большая проблема!

Если в планах федерального центра ничего не изменится и подготовка к саммиту АТЭС не будет перенесена куда-нибудь на уже готовую площадку, здесь потребуются нетривиальные управленческие решения. И опасность в том, что ответственность за эти решения сегодня полностью лежит на субъекте федерации, а точнее - на губернаторе.

С одной стороны, это правильно, но его полномочий и эффективных рычагов воздействия на бизнес или финансовые и инвестиционные процессы явно недостаточно. С другой - в крае нет такого уровня и масштаба корпоративных структур, которые могли бы ответственно и результативно взять на себя такие решения. Поэтому на сцене появляются федералы, пока чиновники, а потом придет и крупный капитал. Неизбежен конфликт интересов и целей в решении управленческих задач, в конечном результате.

Кто будет прав, сказать не берусь, но виноваты всегда будут региональные власти. Во всяком случае, подписанный недавно президентом Указ "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" становится существенным рычагом воздействия. А это значит, что можно ожидать смены (или она уже началась?) людей в управленческих структурах. Масштабные задачи требуют соответствующего уровня компетенции - это относится как к управленцам на местах, так и в центре.

- Помогите разобраться во всех готовящихся программах.

- Прежде всего, следует сказать о новом варианте Федеральной целевой программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, подготовленной по заданию Правительства РФ. Сейчас известны результаты четырех конкурсов, объявленных Министерством экономического развития (МЭРТ), администрацией Приморского края и администрацией Владивостока.

Концепцию развития Южного Приморья и Владивостока будет выполнять группа во главе с московским "Гипрогором". В тендере краевой администрации - на разработку архитектурно-градостроительной концепции объектов к саммиту АТЭС 2012 г. победила сборная "Гипрогора" и "Ленгипрогора".

Стратегию развития Приморского края до 2025 г. выполняет Центр стратегических разработок "Северо-Запад", а мэрия Владивостока заказала стратегию развития Владивостока до 2020 г. Леонтьевскому центру.

Таким образом, к разработке перспектив развития края и города привлечены москвичи и питерцы, вернее, они назначены распорядителями средств на разработку этих документов. А основные идеи развития, при всем уважении к коллегам, все равно будут использованы наши. Эти проблемы не один год обсуждались специалистами и предлагались решения. В этом, надеюсь, будет выражаться преемственность, хотя, с другой стороны, нет пророков...

- А между ними будет связь? Вы сказали, что подготовка к саммиту АТЭС - повод для развития Владивостока, который немыслим без освоения островных территорий. Но, говорят, на недавнем представлении "Гипрогором" первых вариантов концепции размещения объектов саммита АТЭС губернатор был крайне недоволен тем, что ему предложили забыть про мост на остров Русский! Разработчики объяснили: в отпущенные сроки все построить нереально. Но тогда получается, что мечты о создании на Русском туристско-рекреационной зоны и океанариума отодвигаются. Да и сам остров, разрекламированный как место для объектов саммита, потребует гораздо больше затрат на обустройство. В связи с этим местом для объектов АТЭС стали называть Шамору, Седанку и другие точки Владивостока. Не потребуется ли пятый тендер на увязывание всех программ в единое целое?

- Согласен, дата 2012 г. играет с нами злую шутку. Происходящее еще раз подтверждает наличие противоречия: чиновникам федерального центра дано задание подготовить площадку для саммита, и не где-нибудь, а во Владивостоке. Но понятно, что времени мало. Поэтому ведется поиск вариантов: как за это время сделать минимальный набор объектов, удовлетворяющий жестким международным требованиям. Какой может быть реакция губернатора на подобные предложения? Ведь перед ним стоит задача максимально возможного развития территории, а ему предлагают усеченный вариант.

- Сколько себя помню, все программы по Дальнему Востоку разрабатывались в режиме аврала: нужно вчера! Почему нельзя это делать планомерно и последовательно? После анализа перспектив региона разработать программу, где четко сформулировать, какие территории получают развитие в первую очередь. Какую функцию в этом исполняет Приморье? Какими полномочиями для ее выполнения наделяется Владивосток? То есть одно проистекало бы из другого. А сейчас наблюдается полный разнос, и, боюсь, ситуация с саммитом АТЭС складывается не в нашу пользу.

- Тем не менее, думаю, не стоит раньше времени драматизировать ситуацию. Так или иначе, появится концепция развития южного Приморья, будет определен перечень объектов к саммиту АТЭС. За стратегией развития Владивостока последуют долгосрочная программа и конкретные проекты. Что бы ни произошло в 2012 году, на этом жизнь не заканчивается. И, пожалуй, самое главное - у Владивостока появился шанс стать вровень с ключевыми городами АТР. Его упустить никак нельзя!