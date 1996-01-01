Владивосток-2020, или Дорога в будущее

Во Владивостоке близится к завершению разработка Генерального плана Владивостокского городского округа. А совсем недавно администрация города инициировала создание Стратегии и стратегического плана развития на период до 2020 г.

Проблем у города хватает, и, чтобы Владивосток, решая их, синхронно развивался во всех направлениях, очевидна актуальность создания тех самых "настольных книг" для чиновников, которыми они обязаны руководствоваться в своей работе.

О том, что уже сделано и что будет делаться городскими властями для достижения этой цели, ДДГ "ЗР" рассказал заместитель главы администрации Владивостока Александр БАРАБАНОВ.

- Александр Георгиевич, какую миссию вы закладываете в стратегию развития Владивостока?

- В будущем Владивосток нам видится как крупнейший центр России на Тихом океане. В настоящее время АТР становится ведущим мировым экономическим и политическим центром развития. Этот регион - территория быстрого роста экономики. В этой связи наш город, расположенный на юге Дальнего Востока, объективно завязывает на себе российскую политику в Азии и становится базой для экономических и культурных контактов.

Второе основное направление - это поддержка инноваций в экономике и обществе. Нужны центры обмена опытом, трансфера технологий, площадки для контакта науки и производства, власти и бизнеса. Я думаю, что все институты и университеты, которые имеются у нас во Владивостоке, являются стержнем проведения этой политики. Молодежь, студенты, выпускники школ и профессиональных учебных заведений - кадровый потенциал такой работы, всегда были и остаются в центре внимания администрации.

И третья задача, хотя она по значимости является больше первой, потому что здесь есть фронт работы для администрации Владивостока, - это улучшение жизненных условий в ходе реформирования ЖКХ, налаживания социальной инфраструктуры и развития жилищной сферы. Если говорить коротко, нам для успешного развития нужны: сплоченное общество, динамичная экономика, устойчивая городская среда.

- Что уже делается для реализации поставленных задач?

- За прошедшие два года мы постепенно шли к разработке Стратегии. Понимали, что это - будущее города, тогда как его настоящее - необходимость решения тех проблем, которые скопились за последние 15 лет. В основном это ремонт подъездов, крыш, лифтов, инженерных коммуникаций и т.д. Большая работа ведется по благоустройству, например, у нас недавно преобразилась Спортивная набережная. Этим мы занимаемся ежедневно, то есть создаем ту окружающую среду, в которой будет комфортно жить. Немало, считаю, сделано для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, снижен размер арендной платы за землю, занятую под общественно значимые функции, введен понижающий коэффициент при аренде муниципальной недвижимости для малого бизнеса. Стратегическая линия, которой администрация Владивостока следует в выстраивании отношений с бизнесом, - это поэтапная ликвидация административных барьеров и определение внятных "правил игры".

Важным итогом деятельности администрации в сфере строительства и архитектуры стала разработка генерального плана развития города. В настоящее время он проходит согласование на различных властных уровнях, после чего предстоит его утверждение в гордуме.

- Но вы принимаете генплан, который уже устарел в связи с новой концепцией большого мегаполиса.

- В основу нашего генплана заложены идеи интеграции Владивостока в экономику АТР, общего улучшения городской среды и формирования благоприятного социального климата в городе. Его успешная реализации даст возможность создать не менее 100 тыс. новых рабочих мест, что, как мы надеемся, обеспечит нужный рост благосостояния горожан и в перспективе наконец-таки переломит нынешнюю тенденцию абсолютного уменьшения их численности. Соответственно вырастут и доходы городской казны, что даст возможность всерьёз решать инфраструктурные проблемы города.

Однако генплан - это все же не более чем эскиз светлого будущего. Он не даёт ответа на вопрос, как его достигнуть. Такой ответ мы ищем, разрабатывая Стратегию социально-экономического развития города.

- На сегодняшний день чего смогли добиться разработчики Стратегии? Какие-то наметки уже имеются?

- Работа началась относительно недавно - пару месяцев тому назад. Но уже первые результаты убедили нас, что мы не зря взялись за это дело. Первым делом провели исследование общественного мнения, чтобы узнать, какие проблемы города жители считают наиболее актуальными. Результаты опросов показывают, что имеется определенное расхождение в понимании приоритетности задач со стороны населения города и со стороны его властей. Конечно, в настроениях горожан присутствуют эмоции. Вопрос в том - каковы будут теперь их действия. Если, как показывают опросы, ежегодно наш город будет покидать каждый пятый выпускник средней школы, абитуриент или студент профучилища, то какие кадры тогда будут реализовывать этот генплан? Если смертность в нашем городе, из-за проблем в системе здравоохранения и антисанитарии городской среды, так и будет превышать уровень рождаемости, то для каких людей будущего мы будет строить город по этому генплану?

Все это заставляет серьезно задуматься, еще раз проверить данные. Если они подтвердятся, нужно будет корректировать уже текущую деятельность администрации. Да, мы с каждым годом вкладываем все больше средств в муниципальную систему здравоохранения, улучшение его материально-технической базы. Да, больше становится благоустроенных парков, скверов, придомовых территорий. Но, может, надо эти направления еще усилить?

Опросы - это только маленький пример. Мы очень рассчитываем на то, что совместными усилиями администрации и консультантов, с привлечением бизнеса и местного сообщества мы сумеем провести тщательный стратегический анализ по всем направлениям. Я уверен, что в разумные сроки мы сумеем создать действенный инструмент эффективной работы и у администрации города появится четкий и ясный план действий на ближайшие 10-20 лет.