Владивосток - далеко не единственный город в России, который развивается без генплана. Особенно болезненно это сказалось на городских водопроводных сетях. К примеру, 40% сетей имеют 100% изношенности. Также плачевны дела в тепло- и энергоснабжении.

О воде, нестабильном снабжении Владивостока вспоминают, только когда наступает засушливый год. Тогда о беде узнает вся страна: очереди у колонок, подвоз воды к подъездам в высотные микрорайоны, в лучшем случае - режимное водоснабжение.

Так, в федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010 года" лишь одна строчка упоминает Владивосток: реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г.Владивостоке объединены с Очистными сооружениями Артемовского гидроузла, и в первом случае речь идет только об объектах водоснабжения. На все про все - 382 млн руб. из федерального бюджета. Но источники воды - это лишь часть большой проблемы.

Эта запутанная подземная жизнь

Общая длина водопроводных сетей Владивостока - 700 км, столько же у нас канализационных труб. То есть дорога от Хабаровска и обратно свернута в неправильную форму и уложена под городом на глубине порой до 9 метров. При этом под землей творится полный хаос: сети водоснабжения и теплоснабжения совпадают на доли процента.

Упорядочить их невозможно - это означает снести город и построить новый. Да, мэрии удалось добиться высокого уровня взаимодействия городских служб: если 4 года назад во Владивостоке было до 50 засоров и течей в день, то ныне от 1 до 3. За счет этого удалось снизить потери воды в водопроводах. Но это до поры до времени.

- В год надо менять до 50 км водопровода, но в реальности мы укладывали 10-15 км, - говорит генеральный директор ОАО "Водоканал" Владимир ОВСЯННИКОВ. - В этом году планируем 20- 25 км совершенно новых водоводов. Очень много работаем с канализацией, потому что сети настолько старые, что проржавели трубы и метрового диаметра, и 800-миллиметровые. Увы, сети стареют быстрее, чем их успевают менять. Чтобы речь шла не о латании дыр, а о модернизации, нужны инвестиции - краевые и федеральные. У нас на глазах есть положительный пример Хабаровска, где в год меняется до 40 км водопроводных сетей и работают деньги бюджетов всех уровней. Рельеф Владивостока очень сложный. Другие города одной насосной станцией обеспечивают весь город, а у нас множество насосных станций, перекачивающих воду в резервуары, разбросаны по городу на большой высоте и содержат тысячи тонн воды. Тем не менее по уровню утечек воды (20%) наш город сопоставим с равнинными Москвой (18%) и Санкт-Петербургом (15%).

Кстати сказать, задолженность потребителей, в том числе краевого, муниципального и федерального подчинения, перед поставщиками ресурсов такова, что с этими деньгами можно было удвоить обновление водопроводов.

Блефы и реальность

Жители Владивостока - заложники климата. Не будет дождей - вымрем от жажды. И только русским "авось" можно объяснить, что затихли разговоры про Пушкинскую депрессию. Блефуют те, кто утверждает, что в городе, куда ни ткни, под землей огромные озера. Реальность такова: если повезет, можно добуриться до небольшой линзы ведер на 20 чистой воды.

Как утверждает депутат городской думы Александр ЮРТАЕВ, нас спасло бы строительство Второлужского гидроузла (перекрывается ущелье, где течет река Комаровка, на стыке Анучинского и Шкотовского районов строится рукотворное море, решающее множество проблем). Сейчас город потребляет 300 млн кубометров воды, а новый гидроузел прибавил бы еще 400, что дало бы мощный толчок развитию пищевых и других водоемких производств на юге Приморья. Не хватает воды на острове Русском, нужна она Надеждинской и Артему. Словом, если говорить о мегаполисе, то ему нужен качественно иной подход к снабжению всеми видов ресурсов.

Где взять деньги

Для того чтобы модернизировать городские сети, нужно около миллиарда рублей инвестиций. Часть средств, по логике, заложена в тарифы, которые, кстати, меняются чуть ли не четыре раза в год. Чиновники Федеральной службы по тарифам честно признаются, что ни логики, ни стабильности в этом деле нет - повышают, насколько карман жителя потянет.

Вот и с 1 июля во Владивостоке повысили отпускные цены на воду на 70%! Вслед за холодным водоснабжением откликнулись "Приморские тепловые сети" ДГК и, не дожидаясь окончания года, подняли свои тарифы почти на 14%. Что здесь уйдет на модернизацию сетей, уверена, никто не знает.

Другим источником финансов для инвестиций в городскую инфраструктуру являются поступления от застройщиков. Покупая земельный участок под строительство, они должны платить определенную сумму за пользование ресурсами. По-хорошему эти расчеты должны делаться на основании генплана, но его во Владивостоке нет. Поэтому мэрия торгуется и с хозяевами сетей, и с застройщиками - как на базаре. Хотите подключить к электросетям новый микрорайон - выложите по $300 на квадрат, нужно врезаться в водопровод - постройте дорогу. Где тут реальные затраты на обустройство микрорайона, а где откатные - поди разберись.

Что касается предусмотренного первого национального проекта - участия частного капитала в модернизации ЖКХ, то инвестиции либо не окупаются вообще, либо начнут давать отдачу лет через 10-15. Хотя, в принципе, акционировать сети можно, и опыт заграницы говорит, что это прибыльное дело. Но в России состояние сетей критическое. Например, во Владивостоке, начав летом гидравлические испытания, коммунальщики вынуждены были отключить от горячей воды около 500 домов, почти треть городского жилищного фонда.

Политика на воде

Чтобы упорядочить тарифы, Дума г. Владивостока намеревалась утвердить технические задания и инвестиционные программы для водо-, тепло- и электросетей. Горячие головы настаивают, что эти программы должны быть составлены немедленно - впереди форум АТЭС, строительство Большого Владивостока. Но быстро не получится: методик никаких нет, все делается на ощупь.

Как пояснил начальник управления по вопросам ВТЭК г. Владивостока Эдуард ЗЯМАЛОВ, Владивостоку нужны как минимум 6 инвестиционных программ: 3 городские по тепло-, электро- и водоснабжению и столько же краевых. Городская дума успела дойти до второго чтения, а далее пошла политическая неразбериха - заседания срываются одно за другим, потому программы так и не приняты.

Между тем порядка нет. За 4 года ОАО "Водоканал" дважды поменяло форму подчинения - из городской в краевую и обратно. Губернатор Сергей ДАРЬКИН недавно поднял вопрос об очередном объединении городского водоканала с КГУП "Приморский водоканал". Противники обвиняют губернатора в том, что его более волнуют бесконтрольный доступ к платежам населения и предстоящие федеральные инвестиции на реконструкцию водоснабжения Большого Владивостока, чем латание дыр в городских водопроводах, чем сегодня и занимается "Водоканал". Внятного опровержения этому утверждению получить не удалось.

Как пояснил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы г. Владивостока Владимир ГОЛОЯД, необходимость модернизации городской инфраструктуры в связи с предстоящим в 2012 г. форумом АТЭС очевидна. Но, как резко сказал во время своего визита министр Герман ГРЕФ, "вашей коммуналкой я заниматься не буду". А кто будет? Этот вопрос пока без ответа.