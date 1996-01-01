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Владивосток - полный энергии молодой человек
За замысловатым названием "Анализ СМИ Владивостока в свете позиционирования города" скрывалось творчески насыщенное мероприятие, посвященное видению пишущей братией имиджа приморской столицы. Сугубо журналистскую составляющую семинара мы опустим, а внимание обратим на дискуссию о Владивостоке.
Если уж столица Приморья и замахнулась на статус потенциального регионального мегаполиса, то уже сегодня необходимо крепко задуматься над тем, что город представляет собой в восприятии разных групп населения как в самом Владивостоке, так и на уровне региона, страны и на международном уровне.
Участники семинара сошлись во мнении, что сегодня взгляд на Владивосток фактически находится в плену неких стереотипов, многие из которых нельзя назвать привлекательными. Причем это касается и внешнего облика города, и населения, и властей, и экономики, и статуса города как такового. Образ форпоста державы на Тихом океане ушел в прошлое, а на смену ему пришел облик проблемного второразрядного города, в котором то перебои с электричеством, то с водой, то с управлением как таковым. Иностранцы в качестве "характерной" черты Владивостока часто называют и высокий уровень преступности. Понятно, что многие из городских проблем так или иначе решаются, но засевшие в подсознании стереотипы упрямо продолжают свою работу.
Конечно, не все так мрачно, как кажется. Как рассказала ведущая семинара, замечательный лектор и известный в городе вузовский преподаватель, Ольга КРАВЧЕНКО, по результатам ряда опросов, проведенных среди иностранцев, главными владивостокскими достопримечательностями все же назывались чайки, закат и... девушки. С этим мы, конечно же, согласимся без оговорок. Но этот список катастрофически мал, чтобы стать привлекательным городом даже к контексте уготованной ему потенциальной роли на Дальнем Востоке, не говоря уже о иностранцах, которых сюда предлагается зазывать в качестве туристов, студентов, деловых партнеров и пр.
Семинаристы называли в качестве возможных изюминок Владивостока его исторический центр, который сегодня вместо поддержания в надлежащем виде, разрушается новоделом. Практически неизвестна за пределами Приморья военная история города, которая сохранилась в виде фортов морской крепости. Как ни странно звучит, но плюсом города может стать и его ландшафт - хорошо оформленные видовые площадки могут стать местом, привлекательным для туристов. Увы, но пока город развивается хаотично не только, не оставляя места для потенциально привлекательных новых мест (типа площадей), но и разрушая уже имеющиеся. В свое время настоящим прорывом стало открытие на Торговой улице местного пешеходного Арбата с клумбами и фонтанами. Улица стала культовым местом для молодежи, о чем китайские кинематографисты даже сняли фильм.
Сегодня это уже запущенная улочка, заставленная (?!) автомобилями, с чахлыми цветами и разграбленными охотниками за "цветметом" фонтанами, в которых плещется болотная жижа. Попытка управляющей компании "Эгершельд" облагородить один из фонтанов, очистив его и запустив туда карпов, была воспринята большинством владивостокцев "на ура" и стала целым событием в городской жизни, однако импровизированный аквариум не просуществовал и нескольких дней. Сегодня он забит бутылками из-под пива, и вряд ли в нем возможна хоть какая-то здоровая жизнь. Нет нужды говорить, что все это происходило в паре десятков метров от опорного пункта милиции.
Поющий фонтан на городской набережной также не работает уже несколько лет. Зато всю прошедшую неделю здесь весело журчала прорвавшаяся где-то канализация? Корреспондент ДДГ "ЗР" лично стал свидетелем картины, когда несколько десятков китайских детишек, которых старшая группы вывела поглазеть на местные, извините, красоты, пытались с разбегу штурмовать приличных размеров разлив. Получалось не у всех.
Проведение саммита форума АТЭС во Владивостоке дает городу шанс, не воспользоваться которым будет самым настоящим преступлением, прежде всего перед будущими поколениями горожан. Океанариум, игорная зона, театр оперы и балета... - деньги на всё это нужно постараться вырвать из прижимистых федеральных лап и потратить с полной отдачей.
Как заявил руководитель Японского центра Асиа ТИСОХАРУ, это на уровне большой политики есть проблемы негативного наследия из нашей общей истории. А многие японцы сегодня хотят узнать о своих соседях как можно больше, они изучают нашу культуру, но им не хватает хоть какого-то толчка, сигнала с нашего берега. Мы должны просто захотеть их видеть здесь, создав для гостей максимально комфортную обстановку. Пока этого нет. Даже на уровне краевой власти по отношению иностранных делегаций порой допускаются совершенно бестактные вещи, что уж говорить об ответственности чиновников и прочих руководителей рангом пониже.
На семинаре рассказали историю о попытке наладить туристический обмен с одной из стран АТР. Туристы остались довольны тем, что им показали, но все перспективы в одночасье рухнули, когда гости в центре города не смогли найти... туалета.
В завершение семинаристам дали задание представить Владивосток в качестве живого человека и вкратце описать его. Несмотря на почти 150-летний возраст города, практически все присутствующие, не сговариваясь, увидели его молодым человеком, полным сил и энергии. Возможно, отсутствие туалетов - это издержки этого самого молодого возраста и характера. Но то, что у нас есть все силы исправить сегодняшнее положение, неоспоримый факт.
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