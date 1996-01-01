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Опровергнут главный миф о женщинах
Ученые проводят множество исследований, пытаясь прийти к единому мнению о том, кто разговорчивее, - мужчины или женщины. Последние тестирования, проходившие в университете Аризоны в Америке, доказали: девушки говорят не больше молодых людей.
Специалисты начали работу, дабы оспорить результаты предыдущих тестов, согласно которым представительницы слабого пола в три раза общительнее. Американские эксперты пришли к заключению, что дело не в поле, а в характере каждого человека. Они подсчитали, что женщины произносят в среднем 16 тыс. 215 слов в день, а мужчины - 15 тыс. 669. Это отличие незначительно, если учесть, что разница между наиболтливейшим и наимолчаливейшим человеком в группе участников тестирования составила 45 тыс. слов.
Доктор Паула ХОЛЛ видит проблему не в том, что кто-то говорит больше или меньше, а в том, насколько хорошо человек умеет слушать. Если бы женщины больше слушали, у мужчин появилась бы возможность больше говорить, а если бы мужчины лучше слушали, то поняли бы, что женщины не всегда говорят глупости.
Но есть исследователи, которые нашли научные доказательства большей болтливости представительниц слабого пола. Американский психиатр Луан БРИЗЕНДИН, как писала британская газета The Daily Mail, пришел к выводу: девушки значительно разговорчивее молодых людей, так как произносят на 13 тыс. слов в день больше. Все происходит оттого, что у женщин во время разговора активируется большее количество клеток мозга и они начинают испытывать возбуждение от звуков собственного голоса. Но, по мнению доктора Бризендин, в этом есть плюсы: болтливость помогает выразить свои эмоции и снять напряжение. А клетки мужского мозга, отвечающие за "разговорчивость", блокирует гормон тестостерон, который, кроме того, снижает способность внимательно слушать.
Исследования коснулись также средств мобильной связи. Ученые выяснили, что женщины говорят по телефону в течение месяца на 100 минут меньше, чем мужчины, зато восполняют этот пробел за счет SMS: из 100 сообщений 74 отправлены представительницами прекрасного пола.
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